< sekcia Slovensko
V Békešskej Čabe oslávili 30 rokov fungovania Domu slovenskej kultúry
Na slávnostnej udalosti bol prítomný aj maďarský štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za vzťahy s cirkvami a národnostnými menšinami Miklós Soltész.
Autor TASR
Békešská Čaba 7. februára (TASR) - V juhomaďarskej Békešskej Čabe v sobotu odovzdali do užívania obnovené priestory Domu slovenskej kultúry (DSK), ktorý oslávil 30. výročie založenia. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnila ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Ministerstvu kultúry SR samozrejme záleží na Slovákoch v zahraničí, nielen v Maďarsku, ale aj v iných krajinách,“ zdôraznila ministerka s poznámkou, že na pomoci Slovákom v zahraničí participuje rezort veľmi intenzívne a aktívne. Vyjadrila zároveň ľútosť nad tým, že Békešsku Čabu naposledy navštívilo ministerstvo kultúry pred 30 rokmi, teda práve v čase, keď tento dom kultúry vznikal.
Podľa jej slov Slováci žijúci v Maďarsku majú byť príkladom v tom, ako žijú, ako spolu nažívajú a ako sa spájajú a nerozdeľujú
„Realita je taká, že počet Slovákov (pozn. TASR: žijúcich v Maďarsku) sa nezväčšuje a záujem o slovenský jazyk je stále menší a menší. Hovorili sme aj o spolupráci s ministerstvom školstva, aby sme podporili výučbu slovenského jazyka,“ uviedla Simkovičová v súvislosti s otázkou ďalšej pomoci v spolupráci s rezortom diplomacie. „Sú tu nastavené bilaterálne rokovania a budeme hľadať spoločne prieniky,“ povedala a podotkla, že spolupráca pokračuje. Pripomenula, že v tomto regióne vystúpilo aj Košické národné divadlo, ktoré bolo s radosťou prijaté. Oslavy 30. narodenín DSK sa podľa jej slov konali vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére.
Na slávnostnej udalosti bol prítomný aj maďarský štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za vzťahy s cirkvami a národnostnými menšinami Miklós Soltész.
DSK je v súčasnosti majiteľom Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS). Budova DSK bola zmodernizovaná so štátnou podporou vo výške 25 miliónov forintov (66.000 eur) a sumou 15.000 eur prispelo aj Ministerstvo kultúry SR. Modernizácia sa týkala, výmeny okien, obnovy kancelárií a elektroinštalácie, uviedol pre TASR predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püski-Liker.
„Skoro každý deň sa stretávajú naše spolky a je tu aktívny spoločenský život Slovákov. Čo sa týka budúcnosti, plánujeme zorganizovať nové podujatia, čím chceme prilákať všetkých, ktorí sa priznávajú k slovenským koreňom,“ povedal predseda ČOS, podľa ktorého je pozitívne, že členstvo v ČOS neklesá. Püski-Liker ocenil návštevu ministerky kultúry SR, ktorá podľa jeho slov svedčí o tom, že Slovensko má záujem o Slovákov žijúcich z zahraničí.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Ministerstvu kultúry SR samozrejme záleží na Slovákoch v zahraničí, nielen v Maďarsku, ale aj v iných krajinách,“ zdôraznila ministerka s poznámkou, že na pomoci Slovákom v zahraničí participuje rezort veľmi intenzívne a aktívne. Vyjadrila zároveň ľútosť nad tým, že Békešsku Čabu naposledy navštívilo ministerstvo kultúry pred 30 rokmi, teda práve v čase, keď tento dom kultúry vznikal.
Podľa jej slov Slováci žijúci v Maďarsku majú byť príkladom v tom, ako žijú, ako spolu nažívajú a ako sa spájajú a nerozdeľujú
„Realita je taká, že počet Slovákov (pozn. TASR: žijúcich v Maďarsku) sa nezväčšuje a záujem o slovenský jazyk je stále menší a menší. Hovorili sme aj o spolupráci s ministerstvom školstva, aby sme podporili výučbu slovenského jazyka,“ uviedla Simkovičová v súvislosti s otázkou ďalšej pomoci v spolupráci s rezortom diplomacie. „Sú tu nastavené bilaterálne rokovania a budeme hľadať spoločne prieniky,“ povedala a podotkla, že spolupráca pokračuje. Pripomenula, že v tomto regióne vystúpilo aj Košické národné divadlo, ktoré bolo s radosťou prijaté. Oslavy 30. narodenín DSK sa podľa jej slov konali vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére.
Na slávnostnej udalosti bol prítomný aj maďarský štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za vzťahy s cirkvami a národnostnými menšinami Miklós Soltész.
DSK je v súčasnosti majiteľom Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS). Budova DSK bola zmodernizovaná so štátnou podporou vo výške 25 miliónov forintov (66.000 eur) a sumou 15.000 eur prispelo aj Ministerstvo kultúry SR. Modernizácia sa týkala, výmeny okien, obnovy kancelárií a elektroinštalácie, uviedol pre TASR predseda Čabianskej organizácie Slovákov Bence Püski-Liker.
„Skoro každý deň sa stretávajú naše spolky a je tu aktívny spoločenský život Slovákov. Čo sa týka budúcnosti, plánujeme zorganizovať nové podujatia, čím chceme prilákať všetkých, ktorí sa priznávajú k slovenským koreňom,“ povedal predseda ČOS, podľa ktorého je pozitívne, že členstvo v ČOS neklesá. Püski-Liker ocenil návštevu ministerky kultúry SR, ktorá podľa jeho slov svedčí o tom, že Slovensko má záujem o Slovákov žijúcich z zahraničí.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)