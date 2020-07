V boji proti infekčným a neinfekčným chorobám je dôležitá imunita

Banská Bystrica 8. júla (TASR) - V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 upozorňujú odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici aj na význam imunity a správnej výživy v boji proti infekčným a neinfekčným ochoreniam. Pripomínajú, že podľa odhadov je neadekvátna výživa príčinou až 60 percent neinfekčných a viac ako 75 percent infekčných chorôb vo svete.



"Odpoveď na otázku, ktorá v súčasnosti v čase celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 mnohých zaujíma, do akej miery možno využiť vhodne zostavené nutričné odporúčania ako prevenciu u infekcií, ktoré majú epidemický alebo pandemický potenciál, ukážu až výsledky výskumu v budúcnosti," skonštatovala Zora Kľocová Adamčáková, vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu banskobystrického RÚVZ.



Nateraz je však podľa odborníčky dôležité, aby sme vo svoj prospech využili to, čo už bolo vedecky dokázané, čo nás môže pred mnohými infekčnými aj neinfekčnými ochoreniami chrániť. Odporúča sa nefajčiť, denne konzumovať zvýšené množstvo a zeleniny, pravidelne jesť orechy a semienka, preferovať celozrnné pokrmy a jedlá s nízkym obsahom tukov, potraviny s obsahom probiotík, dodržiavať pitný režim, ale aj pravidelne cvičiť, znížiť príjem alkoholu a jednoduchých cukrov na minimum, dodržiavať spánkový režim a psychohygienu.



Svetová zdravotnícka organizácia podľa nej už v roku 1968 konštatovala, že vzťah medzi nedostatočnou výživou a infekciou je synergický, čo znamená, že nesprávna výživa ide ruka v ruke s infekciami, ale aj mnohými ďalšími neinfekčnými chorobami ako kardiovaskulárne či onkologické choroby, ale aj cukrovka alebo obezita. Osobitne je podľa nej úloha výživy rozhodujúca v dvoch ohraničujúcich obdobiach života, a to v rannom detstve a starobe.



„Imunitný systém má každý deň a celý život 24 hodinovú pohotovosť, preto vyžaduje prísun dostatočného množstva zdrojov energie a stavebných látok, aby mohol plniť svoje funkcie. Odhaduje sa, že človek za svoj život skonzumuje približne 60 ton potravy, v ktorej prijme okrem tých dobrých aj obrovské množstvo látok škodlivých. Všetka potrava prejde cez tráviaci trakt, pre ktorý je dôležitá každodenná obnova jeho epitelu a lymfatický systém okolo tráviaceho systému, ktoré spolu patria k najdôležitejším orgánom imunity“, priblížila Adamčáková.



Výživa negatívne ovplyvňuje imunitný systém aj v prípade neadekvátneho zloženia alebo hladovania, ale aj opačne - v podobe dlhodobého nadbytku. Každé prebiehajúce ochorenie zhoršuje nutričný stav, a teda aj imunitnú kapacitu organizmu.