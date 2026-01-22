< sekcia Slovensko
V Bratislave a Žiline sa vo štvrtok večer konajú študentské protesty
Vyjadriť chcú nespokojnosť s krokmi súčasnej vlády a vyjadriť nezlučiteľnosť súčasného politického smerovania Slovenska s ich predstavou budúcnosti.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Vo štvrtok večer sa v Bratislave a Žiline konajú protesty organizované študentskými platformami. Vyjadriť chcú nespokojnosť s krokmi súčasnej vlády a vyjadriť nezlučiteľnosť súčasného politického smerovania Slovenska s ich predstavou budúcnosti.
„Naprieč Slovenskom sa spájajú študentské platformy a hnutia ktoré vyjadrujú hlboké znepokojenie nad krokmi súčasnej vlády. Kladú si za cieľ zmobilizovať študentov a študentky v každom kúte Slovenska a vytvoriť jednotnú sieť ochotnú organizovať demonštrácie a iné formy protestov,“ uviedli organizátori. Cieľom je vyformovať študentské hnutie s jasnými požiadavkami na vládu SR.
Iniciatívu nad aktivitou prebrali platformy Študentstvo za Otvorenú Kultúru!, Študentská klubovňa v Žiline a nové hnutie Študentský protest. Prvé protesty sa konajú vo štvrtok v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí a v Žiline pred Novou Synagógou.
Študenti pokladajú za svoju zodpovednosť postaviť sa na ochranu demokracie, environmentálnej zodpovednosti, ľudských práv, ukotvenia v EÚ a NATO a „diskurzu založeného na faktoch v čase, keď sú tieto hodnoty najmä zo strany vládnej koalície priamo ohrozované“.
