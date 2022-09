V Bratislave bude pietna spomienka Čítanie mien obetí holokaustu

Bratislava 6. septembra (TASR) - Trinásta pietna spomienka s názvom Čítanie mien obetí holokaustu sa uskutoční v stredu (7. 9.) o 18.00 h v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave. Cieľom je prinavrátiť obetiam holokaustu dôstojnosť vyslovením ich mien. Podujatiu bude predchádzať čítanie z príbehov preživších holokaust pre širokú verejnosť so začiatkom od 17.00 h pred hlavným vstupom do divadla.



Tento rok prijalo pozvanie čítať okolo 40 osobností verejného života na Slovensku. Zapojí sa aj premiér Eduard Heger (OĽANO), ktorý nad podujatím prebral záštitu. Mená obetí sú z deportačných listov z prvej vlny v roku 1942. Počas podujatia sa vysloví 50 mien zo zoznamu z transportu číslo deväť z Trnavy a pokračovať bude zoznam obetí z transportu číslo 12 z Nitry.



Organizátori pripomenuli, že obete holokaustu nemajú vlastné pomníky s náhrobným kameňom a menom, pričom boli pre svoj pôvod fašistickým Slovenským štátom dehumanizovaní, deportovaní do koncentračných táborov, a tak cielene zbavení aj občianstva. "Ich mená cynicky vymenili za anonymné číslo vytetované na zápästie," dodali organizátori.



"V továrni na smrť zomierali ľudia ako čísla. Je priam našou povinnosťou prinavrátiť im ich mená a nezabudnúť na nich," zdôraznila spisovateľka Ľuba Lesná, ktorá založila tradíciu každoročného čítania mien na Slovensku.



"Do februára 2022 som žil v uistení, že moja generácia a naše deti prežijú život bez vojny. Mýlil som sa. Ničím neospravedlniteľný útok Putinovho Ruska a jeho barbarská invázia na nášho suseda, suverénnu Ukrajinu, sa týka aj nás. Podobne ako v prípade druhej svetovej vojny, motivácie agresora, dnes Ruska, pošľapávajú elementárne hodnoty humanizmu a kresťanstva," dodal predseda slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ) Peter Švec.



Súčasťou programu bude aj rozhovor s preživším holokaustu Jurajom Sternom. Na záver sa pomodlí bratislavský rabín Baruch Myers, evanjelická farárka z Modry-Kráľovej Sidónia Horňanová a katolícky kňaz a prorektor Trnavskej univerzity v Trnave Miloš Lichner. Tradične sa budú vyhlasovať aj víťazi súťaže o najlepšiu študentskú esej s názvom "Susedia, na ktorých sme nezabudli". Po skončení programu bude pred hlavným vchodom do divadla prebiehať spomienka spojená so zapaľovaním sviečok v pôdoryse Dávidovej hviezdy.