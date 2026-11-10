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V Bratislave budú spoločne rokovať slovenský a český kabinet
Naposledy sa spoločné rokovanie uskutočnilo koncom marca na zámku Nová Horka v českom meste Studénka.
Autor TASR
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Bratislava 10. novembra (TASR) - V utorok budú v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave spoločne rokovať vlády Slovenskej a Českej republiky. Pôjde o desiate medzivládne konzultácie, počas ktorých budú ministri diskutovať o konkrétnych spoločných projektoch, ako aj o ďalšom rozvoji spolupráce medzi krajinami.
„Hlavným cieľom zasadnutia bude vyhodnotenie plnenia Memoranda o prehĺbenej spolupráci medzi vládami oboch krajín, zhodnotenie doterajších výsledkov vzájomnej spolupráce a stanovenie spoločných priorít pre nadchádzajúce obdobie,“ avizoval na svojom webe Úrad vlády ČR.
Naposledy sa spoločné rokovanie uskutočnilo koncom marca na zámku Nová Horka v českom meste Studénka. Išlo o prvé stretnutie v tomto formáte po takmer troch rokoch. O prerušení rokovaní rozhodol vtedajší český premiér Petr Fiala v marci 2024 krátko pred plánovaným zasadnutím, pričom tento krok zdôvodnil odlišnými postojmi vlád na zahraničnú politiku, najmä v súvislosti s postojom k vojne na Ukrajine a k Rusku.
Tradícia spoločných rokovaní vlád SR a ČR sa začala v roku 2012, keď sa členovia oboch kabinetov stretli v Uherskom Hradišti a Trenčíne. Ďalšie stretnutia sa následne konali striedavo na území Slovenska a Česka.
„Hlavným cieľom zasadnutia bude vyhodnotenie plnenia Memoranda o prehĺbenej spolupráci medzi vládami oboch krajín, zhodnotenie doterajších výsledkov vzájomnej spolupráce a stanovenie spoločných priorít pre nadchádzajúce obdobie,“ avizoval na svojom webe Úrad vlády ČR.
Naposledy sa spoločné rokovanie uskutočnilo koncom marca na zámku Nová Horka v českom meste Studénka. Išlo o prvé stretnutie v tomto formáte po takmer troch rokoch. O prerušení rokovaní rozhodol vtedajší český premiér Petr Fiala v marci 2024 krátko pred plánovaným zasadnutím, pričom tento krok zdôvodnil odlišnými postojmi vlád na zahraničnú politiku, najmä v súvislosti s postojom k vojne na Ukrajine a k Rusku.
Tradícia spoločných rokovaní vlád SR a ČR sa začala v roku 2012, keď sa členovia oboch kabinetov stretli v Uherskom Hradišti a Trenčíne. Ďalšie stretnutia sa následne konali striedavo na území Slovenska a Česka.