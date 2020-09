V pondelok budú vyberať nového náčelníka mestskej polície v Bratislave

Bratislava 12. septembra (TASR) - Výberové konanie na náčelníka Mestskej polície Bratislava bude v pondelok (14. 9.). Vypočutie kandidátov bude môcť verejnosť sledovať online. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Každý kandidát má rovnaký čas na prezentáciu vízie rozvoja mestskej polície, na zodpovedanie otázok výberovej komisie i na zodpovedanie otázok verejnosti vrátane pozorovateľov spomedzi mestských poslancov. "V nadväznosti na preventívne opatrenia v súvislosti s epidemickou situáciou mesto pristúpilo k zmenám vo výberovom procese na pozície riaditeľov mestských organizácií. Výberové konania sú bez fyzickej účasti verejnosti. Otázky však bude možné klásť cez webstránku sli.do," spresnila Rajčanová. Z verejnej časti vypočutia kandidátov bude zabezpečený aj živý prenos.



Zoznam členov výberových komisií, životopisy uchádzačov aj ich prezentácie sa nachádzajú na webstránke hlavného mesta. Meno úspešného uchádzača na základe rozhodnutia výberovej komisie predkladá primátor hlavného mesta na hlasovanie do mestského zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o menovaní do funkcií.



Výberové konanie na nového šéfa bratislavskej mestskej polície súvisí s odchodom doterajšieho náčelníka Mareka Gajdoša. Od 1. augusta je dočasne poverený riadením polície Tibor Lehocký, ktorý doteraz pôsobil ako veliteľ expozitúry Bratislava V.



Nového šéfa bratislavskej mestskej polície malo pôvodne mesto vybrať do konca júna, z vyhláseného výberového konania však nevzišiel úspešný kandidát a výberová komisia odporučila primátorovi vyhlásenie nového kola. Záujemcovia sa mohli prihlásiť do nového výberového konania do 26. augusta.



Gajdoš viedol bratislavských mestských policajtov od februára 2019. V apríli 2020 však ponúkol vedeniu hlavného mesta rezignáciu ako reakciu na to, že svojím autom havaroval a polícia mu namerala v dychu alkohol. Mestskí poslanci v júni rozhodli, že Gajdoš definitívne skončí na čele mestskej polície k 31. júlu.