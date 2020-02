V Bratislave by malo vzniknúť Národné kultúrne a kongresové centrum

Bratislava 12. februára (TASR) – V Bratislave by v nasledujúcich rokoch malo vzniknúť Národné kultúrne a kongresové centrum. Na jeho vybudovanie by malo byť do roku 2026 vyčlenených do 60 miliónov eur. V stredu o tom na svojom zasadnutí rozhodla vláda.



Hlavným cieľom projektu je vytvoriť v hlavnom meste moderné a multifunkčné centrum, ktoré bude organizovať a hostiť národné aj svetové kongresové a kultúrne podujatia rôzneho charakteru. Ide napríklad o medzinárodné kongresy, kultúrne a odborné podujatia na najvyššej úrovni, podujatia štátnej a verejnej sféry, ale aj menšie športové podujatia. Jeho vybudovaním by sa podľa predkladateľov materiálu podporil aj samotný rozvoj kongresového turizmu v Bratislave a na Slovensku.



Občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum predložilo Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zámer vybudovať v Bratislave toto centrum a požiadalo aj o pomoc pri jeho financovaní. Z predloženého materiálu vyplýva, že Bratislava "ako jediné hlavné mesto v Európe nemá kongresové či kultúrne centrum, dokonca ani mestskú kultúrnu halu."



Z návrhu kongresového centra vyplýva, že najväčšia hala by mala mať kapacitu 3000 miest a menšia okolo 500 miest na sedenie. Celková kapacita centra je odhadovaná približne na 4800 miest. Lokalita, kde by malo byť centrum vybudované, zatiaľ určená nebola. Avšak medzi požadované kritériá pri jeho vybudovaní je zaradené širšie centrum mesta, všetky druhy MHD v pešej dostupnosti do pár minút, blízkosť dostatočného počtu hotelových kapacít či pozemok s výbornou viditeľnosťou.



Financovanie výstavby projektu Národného kultúrneho a kongresového centra plánuje byť realizované prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum v celkovej sume do 60 miliónov eur. V prípade, ak si realizácia výstavby projektu vyžiada zvýšené náklady, hradené budú prípadným kapitálovým vstupom investora, bankovým úverom alebo kombináciou týchto možností. Čerpanie dotácie je naplánované na obdobie šiestich rokov 2021 až 2026.



Vláda zároveň uložila predsedovi Úradu vlády SR pre investície a informatizáciu Richardovi Rašimu (Smer-SD), aby do 31. decembra predložil štúdiu uskutočniteľnosti zámeru vybudovania centra na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Zároveň, aby do 31. decembra 2021 predložil projekt vybudovania centra, ktorý by mal následne posúdiť Útvar hodnoty za peniaze.