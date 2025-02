V Bratislave odovzdávali ceny za šírenie kresťanskej kultúry

Bratislava 18. februára (TASR) - V Primaciálnom paláci v Bratislave sa v utorok konalo slávnostné odovzdávanie Ceny Fra Angelico. Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru s podporou nadácie Fides et Ratio udelila ocenenie osobnostiam zo sveta umenia a kultúry, ktoré svojou tvorbou a životným príkladom prispievajú k šíreniu kresťanskej kultúry na Slovensku.



Laureáti boli ocenení v štyroch kategóriách - hudobné umenie, výtvarné umenie, slovesné umenie a mimoriadne ocenenie za prínos do kresťanskej kultúry. Ocenenie prevzali z rúk predsedu Rady KBS pre kultúru biskupa Františka Rábeka.



V kategórii hudobné umenie získali ocenenie Chorus Salvatoris a Róbert Mésároš, Katedrálny zbor svätého Cyrila a Metoda a Šimon Marinčák, ktorí svojím umením obohacujú slovenskú cirkevnú hudbu a prispievajú k jej rozvoju. Umelci ocenení v kategórii výtvarné umenie sú Miroslav Cipár (in memoriam), Juraj Havaj a Peter Mišík, ktorí svojimi dielami prispievajú nielen k šíreniu krásy, ale aj pravdy a dobra.



V oblasti slovesného umenia boli ocenení Bernadeta Tokárová, Pavol Vitko a Anna Hlaváčová. Svojimi dielami už mnohé roky obohacujú duchovný a intelektuálny život na Slovensku. Mimoriadne ocenenie získali Mária Maristella Kačová CJ, Beata Polomová a Jozef Frtús, ktorí svojou angažovanosťou v oblasti architektúry, vzdelávania a sociálnej práce prispievajú k pozitívnym zmenám v spoločnosti.



Cena Fra Angelico, ktorá sa udeľuje od roku 2003, je vyjadrením uznania katolíckej cirkvi umelcom, vedcom a teoretikom za ich prínos k rozvoju kresťanskej kultúry. Je pomenovaná po talianskom maliarovi a dominikánskom kňazovi Fra Angelicovi, ktorý je považovaný za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov florentskej renesancie.