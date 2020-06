V Bratislave otvorili výstavu portrétov nominantiek na titul Slovenka

Bratislava 10. júna (TASR) – V bratislavskom hoteli Double Tree by Hilton sa dnes konala vernisáž výstavy fotografií, ktoré zachytávajú portréty 28 úspešných žien nominovaných na Slovenku roka. V poradí 12. ročník ankety organizuje týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom.



Mená víťaziek ankety sa verejnosť dozvie 30. augusta počas galavečera v historickej budove SND a v priamom prenose na Jednotke.



"Hlavnou myšlienkou ankety bolo prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné na svojich pracoviskách, či je to veda, výskum, zdravotníctvo, vzdelávanie, podpora mladých talentov. Mnohokrát preslávili našu krásnu krajinu aj v zahraničí, a u nás o tom nikto nevedel," uviedla Mária Reháková, hlavná organizátorka ankety. "Sú to dámy, ktorých príbehy môžu motivovať ostatné Slovenky."



Tohtoročné nominantky osobne pozdravil predseda Národnej rady SR Boris Kollár. "Veľmi ma mrzí, že v posledných rokoch sa všetko to naše pekné slovenské akoby zatracovalo, dávalo do úzadia, akoby sme sa mali za niečo hanbiť a mali byť len svetoobčania, európski občania, ale my máme byť na čo pyšní. A my muži máme byť aj prečo pyšní na vás, lebo dosahujete obrovské nádherné výsledky," prihovoril sa nominovaným dámam.



Kollár tiež podčiarkol dôležitosť kultúrnych ustanovizní ako Matica slovenská, ale aj ankety Slovenka roka či časopisu Slovenka, ktorý existuje 72 rokov. "Vznikal rovnako ako Lúčnica, to sú oporné kamene našej kultúry, našich koreňov."



Predseda slovenského parlamentu tiež prezradil, že organizátori ankety, v ktorej závere si deväť dám odnesie titul Slovenka roka a jedna z nich sa stane Absolútnou Slovenkou roka, pripravujú aj dve špeciálne ceny. Ocenia tiež dámu, ktorá bola v čase koronavírusovej pandémie v prvej línii.



V kategórii biznis a manažment sú nominované Zuzana Stanová, Jana Lajčáková a Anna Tureničová. Sólistka Baletu SND Silvia Najdená, operná speváčka Oľga Hromadová a herečka Kamila Magálová sú nominované v kategórii umenie a kultúra.



V oblasti médiá a komunikácia sú nominované podpredsedníčka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a šéfredaktorka jej časopisu Bradlo Mária Gallová, rovnako ako aj redaktorka a moderátorka televízie Markíza Kveta Horváthová a novinárka a spisovateľka, dlhoročná redaktorka Pravdy Helena Dvořáková.



V kategórii veda a výskum získali nomináciu Daniela Gašperíková, Ľubica Murínová a Magdaléna Kuželová. V kategórii podpora mladých talentov získali nomináciu Eva Majerová, Valéria Čiamporová a Vlasta Púchovská. V kategórii vzdelávanie sú nominované Janka Fedorová, Erika Bartošová a Tatiana Husárová.



V kategórii šport zasa gymnastka Barbora Mokošová, trénerka Naďa Bendová a paralympionička Helena Kašická. Za oblasť charita získali nomináciu Alžbeta Husarovič, Mária Sliacka a Nina Beňová. Adela Olšavská, Katarína Babinská, Mária Tóthová Šimčáková a Elena Žigová sú nominované v kategórii zdravotníctvo.



"Spoznala som tu opäť 28 fantastických dám, s ktorými som viedla desiatky zaujímavých rozhovorov, pri fotení sme sa zabavili, aj otrávili, ale každú som dokázala presvedčiť o tom, že je krásna. Dúfam, že sa mi to podarilo zvečniť na fotografiách," zhodnotila umelecká fotografka Ivona Orešková, autorka portrétov, ktoré vznikli počas dvoch dní "v nádhernom kaštieli v poslednej minúte pred koronou".



"Túto prácu milujem, vždy je to pre mňa nová a nová výzva, vždy iné dámy rôznej vekovej kategórie, rôznej profesie, treba im niekedy fotografie ušiť na mieru," povedala pre TASR Orešková, ktorá je pri ankete od jej začiatkov.