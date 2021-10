Krajniak v Bratislave podpísal zmluvu o sídle Európskeho orgánu práce

Bratislava 4. októbra (TASR) - Šéf Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Milan Krajniak (Sme rodina) a výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce (ELA - European Labour Authority) Cosmin Boiangiu podpísali v Bratislave medzinárodnú zmluvu o sídle ELA.



Slovensko zabezpečí zriadenie sídla ELA v hlavnom meste. Vyplýva to zo zmluvy medzi hostiteľskou krajinou (Slovenskom) a agentúrou, ktorej znenie 25. augusta 2021 na svojom rokovaní odobrila vláda. Pred ratifikáciou ju však musia ešte odsúhlasiť aj poslanci parlamentu.



Zmluva hovorí o poskytnutí vhodného umiestnenia agentúry v Bratislave a o inej podpore ELA, ako aj o výsadách, imunitách či iných zvýhodneniach pre ELA, výkonného riaditeľa, zamestnancov agentúry a ich rodinných príslušníkov.



Vláda sa zmluvou zaväzuje aj k poskytnutiu asistenčnej služby pre zamestnancov ELA a ich rodinných príslušníkov. Zverené budú do kompetencie rezortu práce.



Zmluva hovorí aj o tom, že ELA bude v najvyššej možnej miere oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní z miestnych nákupov tovarov a služieb pre úradné využitie (ak je suma vyššia ako 70 eur). Bude oslobodený aj od všetkých ciel, zákazov a obmedzení na dovoz a vývoz výrobkov, ktoré sú určené na jeho úradné použitie vrátane publikácií.



"V prípade vnútroštátnych nákupov tovarov a služieb na osobnú spotrebu bude mať prvých 144 zamestnancov, za predpokladu, že nie sú štátnymi príslušníkmi SR alebo nemajú v SR trvalý pobyt, nárok na vrátenie DPH kumulatívne najviac do výšky 10.000 eur za zamestnanca, ktorý si môžu uplatniť najneskôr do konca roka 2023," píše sa v zmluve. Faktúra však musí byť vo vyššej hodnote ako 70 eur.



Hostenie ELA ukrojí zo štátneho rozpočtu na strane výdavkov zhruba 55.000 eur v tomto roku a okolo 1,3 milióna eur každoročne od roku 2022 po rok 2024. Keďže návrh počíta aj s nárokmi na vrátenie DPH, bude to mať vplyv aj na príjmovú stránku rozpočtu – z daňových príjmov to ukrojí odhadom 145.000 eur tento rok, 725.000 eur v roku 2022 a 580.000 eur v roku 2023. Ministerstvo práce v materiáli deklaruje, že návrhom sa nezvyšuje celková suma výdavkov na podporu ELA počas prvých desiatich rokov jej fungovania na Slovensku, ktorú si vláda schválila v sume 18,4 milióna eur.