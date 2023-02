V Bratislave potvrdili dva prípady osýpok u detí, obe hospitalizovali

Bratislava 8. februára (TASR) - V Bratislave potvrdili dva prípady osýpok u malých detí - dvojročného a deväťmesačného. Obe deti boli hospitalizované. Ďalšie šírenie ochorenia sa zatiaľ nepotvrdilo. TASR informáciu potvrdili z Úradu verejného zdravotníctva SR. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.



Hlavný hygienik SR Ján Mikas podotkol, že deti ešte neboli proti osýpkam zaočkované v rámci pravidelného povinného očkovania, a to pre nízky vek či zdravotné kontraindikácie. "V prvom prípade išlo o import ochorenia zo zahraničia. Druhý prípad bol zrejme v epidemiologickej súvislosti, k prenosu došlo pravdepodobne na detskej pohotovosti Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave 18. januára po 19.30 h," spresnil Mikas.



ÚVZ preto vyzýva rodičov, ktorí boli v tom čase s neočkovanými alebo neúplne očkovanými deťmi na uvedenej pohotovosti, aby sledovali ich zdravotný stav. V prípade objavenia sa príznakov, ktoré sú podobné prechladnutiu - nádcha, výtok z nosa, kašeľ, zvýšená teplota, riedka stolica, neskôr horúčka a objavenie sa červených vyrážok,- je potrebné telefonicky kontaktovať lekára dieťaťa.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave vykonáva v tejto súvislosti epidemiologické vyšetrovanie. Prijíma ďalšie protiepidemické opatrenia, je v kontakte aj s NÚDCH a spolupracuje i s ošetrujúcimi lekármi detí. "ÚVZ SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR venujú zvýšenú pozornosť výskytu osýpok na našom území i v okolitých krajinách," dodal Mikas.



Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie sa rýchlo šíri vzduchom, najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Inkubačný čas ochorenia je osem až 15 dní, priemerne desať.



Najúčinnejším spôsobom prevencie je podľa odborníkov očkovanie dvoma dávkami vakcíny. "Vzhľadom na pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v SR na krajskej či okresnej úrovni pod 95 percent (kolektívna imunita) preto nie je možné vylúčiť zavlečenie a šírenie osýpok na našom území," ozrejmil hlavný hygienik.



Potvrdené prípady osýpok boli na Slovensku hlásené naposledy v roku 2019, keď sa vyskytlo 318 prípadov. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine detí do jedného roka.