V Bratislave pristáli ďalšie dva repatriačné lety z Jordánska a Ománu
Repatriačný let ministerstva vnútra zabezpečil návrat občanov z Ammánu v Jordánsku a lietadlo ministerstva obrany dopravilo na Slovensko ďalších cestujúcich z Maskatu v Ománe.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 6. marca (TASR) - Dvojica slovenských vládnych špeciálov dopravila do Bratislavy ďalších občanov SR a iných krajín z jordánskeho Ammánu a ománskeho Maskatu. TASR o tom vo štvrtok večer informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Repatriačný let ministerstva vnútra zabezpečil návrat občanov z Ammánu v Jordánsku a lietadlo ministerstva obrany dopravilo na Slovensko ďalších cestujúcich z Maskatu v Ománe. Na palubách vládnych špeciálov boli okrem Slovákov aj občania Belgicka, Francúzska, Grécka, Jordánska, Litvy, Luxemburska, Španielska a Talianska.
„Oceňujem profesionálnu spoluprácu všetkých zapojených ministerstiev, ako aj partnerov v regióne, ktorí nám pomáhajú zvládať logisticky náročné operácie v tejto komplikovanej bezpečnostnej situácii,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Zároveň zdôraznil, že Slovensko pri evakuáciách pomáha tiež obyvateľom iných krajín a rovnako vyzdvihol solidaritu partnerov, ktorí na svojich letoch priebežne poskytujú miesta pre Slovákov.
Druhý pôvodne plánovaný let z Ománu, ktorý mal na Slovensko dopraviť ďalších pasažierov, bol z dôvodu preťaženosti letiska v Maskate odložený zo strany handlingových spoločností. Tie sú podľa Blanár v súčasnosti vystavené obrovskému náporu letov a nestíhajú ich vybavovať.
MZVEZ SR je podľa šéfa diplomacie v kontakte s občanmi dotknutými odložením letu, ako aj s letiskom s cieľom zorganizovať let čo najskôr.
Od začiatku evakuačných operácií SR zrealizovala už spolu šesť repatriačných letov, ktorými bolo prepravených 248 osôb, z toho 189 občanov SR. Do konca týždňa je plánovaných ešte zatiaľ ďalších osem evakuačných letov z Jordánska, Ománu a tiež saudskoarabského Rijádu.
MZVEZ SR súčasne intenzívne hľadá ďalšie možnosti evakuácie v závislosti od bezpečnostnej situácie a kapacitných možností tranzitných krajín.
Rezort opätovne vyzýva ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978.
Rezort vnútra: Ďalší repatriačný let z Ománu na Slovensko je v pláne na piatok
Ďalší repatriačný let z Ománu na Slovensko je naplánovaný na piatok, oznámilo vo štvrtok večer Ministerstvo vnútra SR s tým, že získalo všetky potrebné povolenia na jeho realizáciu. Informuje o tom TASR.
Lietadlo Airbus A319 Leteckého útvaru MV SR podľa vyhlásenia odletí po slovenských občanov v piatok o 04.00 h SEČ. Plánované pristátie v ománskej metropole Maskat je o 13.30 h miestneho času.
Ministerstvo vnútra informovalo, že sa mu po dlhých hodinách intenzívnej komunikácie podarilo získať povolenia na vykonanie repatriačného letu, pristátie aj zabezpečenie pozemnej obsluhy lietadla v Ománe.
„Proces získavania potrebných povolení si vyžadoval intenzívnu komunikáciu s príslušnými orgánmi a zahraničnými partnermi. Vďaka maximálnemu nasadeniu všetkých zúčastnených sa napriek administratívnej a logistickej náročnosti podarilo zabezpečiť všetko potrebné na realizáciu letu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
