< sekcia Slovensko
V Bratislave rokoval prvý výbor SR a Číny pre strategické partnerstvo
Zasadnutie otvoril predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) za účasti Blanára, štátneho tajomníka rezortu zahraničných vecí SR Mareka Eštoka a zástupcov ďalších ministerstiev.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. januára (TASR) - V Bratislave sa v pondelok uskutočnilo historicky prvé zasadnutie slovensko-čínskeho Medzivládneho výboru pre strategické partnerstvo. Rokovanie sa konalo počas návštevy čínskej delegácie vedenej námestníčkou ministra zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky Chua Čchun-jingovou. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovensko má záujem o pragmatický, vecný a predvídateľný rozvoj vzťahov s Čínou založený na vzájomnom rešpekte a praktických výsledkoch. Strategické partnerstvo, ktoré naša vláda uzatvorila s Čínou, vytvára dôležitý rámec pre pokračovanie politického dialógu a realizáciu prospešných aktivít v oblastiach, ktoré sú pre SR prioritné,“ vyhlásil šéf rezortu zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Zasadnutie otvoril predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) za účasti Blanára, štátneho tajomníka rezortu zahraničných vecí SR Mareka Eštoka a zástupcov ďalších ministerstiev. Podľa slov rezortu je zasadnutie praktickým výsledkom uzatvorenia strategického partnerstva medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou počas oficiálnej návštevy premiéra v Číne v novembri 2024.
Blanár absolvoval s čínskou námestníčkou ministra bilaterálne rokovanie, na ktorom vyzdvihli význam prvého zasadnutia výboru. „Čína je pre Slovensko dlhodobo najvýznamnejším obchodným partnerom v Ázii s ročným spoločným obratom presahujúcim 10 miliárd eur. Náš dialóg sa zameriava predovšetkým na podporu investícií, obchodných väzieb vrátane exportu, ktoré prinesú slovenskej ekonomike vysokú pridanú hodnotu,“ zdôraznil.
Rezort spresnil, že na výbore si obe strany stanovili konkrétne kroky vychádzajúce z 13 dohôd a memoránd o spolupráci podpísaných počas návštevy premiéra v Pekingu. Slovensko podľa ministerstva definovalo svoje priority s dôrazom na národnoštátne záujmy, a to najmä v oblasti hospodárstva, výskumu, vývoja a inovácií, zdravotníctva a vzdelávania vrátane podpory výmenných pobytov medzi univerzitami. Súčasťou rokovania bol aj podpis dohody medzi ministerstvami školstva SR a Čínskej ľudovej republiky o činnosti slovensko-čínskych bilingválnych sekcií. V kultúrnej oblasti plánuje Slovensko zriadiť Slovenský inštitút v Pekingu.
Čínska námestníčka ministra absolvovala na ministerstve aj politické konzultácie vedené štátnym tajomníkom Eštokom. Ten zdôraznil, že SR je pevne zakotvená v Európskej únii a jej spoločných politikách, pričom potvrdil postoj vlády SR k dodržiavaniu politiky jednej Číny. Slovenská strana takisto podľa neho prejavila pripravenosť pokračovať v pravidelných rokovaniach a privítať návštevy na úrovni najvyšších politických predstaviteľov.
„Slovensko má záujem o pragmatický, vecný a predvídateľný rozvoj vzťahov s Čínou založený na vzájomnom rešpekte a praktických výsledkoch. Strategické partnerstvo, ktoré naša vláda uzatvorila s Čínou, vytvára dôležitý rámec pre pokračovanie politického dialógu a realizáciu prospešných aktivít v oblastiach, ktoré sú pre SR prioritné,“ vyhlásil šéf rezortu zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD).
Zasadnutie otvoril predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) za účasti Blanára, štátneho tajomníka rezortu zahraničných vecí SR Mareka Eštoka a zástupcov ďalších ministerstiev. Podľa slov rezortu je zasadnutie praktickým výsledkom uzatvorenia strategického partnerstva medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou počas oficiálnej návštevy premiéra v Číne v novembri 2024.
Blanár absolvoval s čínskou námestníčkou ministra bilaterálne rokovanie, na ktorom vyzdvihli význam prvého zasadnutia výboru. „Čína je pre Slovensko dlhodobo najvýznamnejším obchodným partnerom v Ázii s ročným spoločným obratom presahujúcim 10 miliárd eur. Náš dialóg sa zameriava predovšetkým na podporu investícií, obchodných väzieb vrátane exportu, ktoré prinesú slovenskej ekonomike vysokú pridanú hodnotu,“ zdôraznil.
Rezort spresnil, že na výbore si obe strany stanovili konkrétne kroky vychádzajúce z 13 dohôd a memoránd o spolupráci podpísaných počas návštevy premiéra v Pekingu. Slovensko podľa ministerstva definovalo svoje priority s dôrazom na národnoštátne záujmy, a to najmä v oblasti hospodárstva, výskumu, vývoja a inovácií, zdravotníctva a vzdelávania vrátane podpory výmenných pobytov medzi univerzitami. Súčasťou rokovania bol aj podpis dohody medzi ministerstvami školstva SR a Čínskej ľudovej republiky o činnosti slovensko-čínskych bilingválnych sekcií. V kultúrnej oblasti plánuje Slovensko zriadiť Slovenský inštitút v Pekingu.
Čínska námestníčka ministra absolvovala na ministerstve aj politické konzultácie vedené štátnym tajomníkom Eštokom. Ten zdôraznil, že SR je pevne zakotvená v Európskej únii a jej spoločných politikách, pričom potvrdil postoj vlády SR k dodržiavaniu politiky jednej Číny. Slovenská strana takisto podľa neho prejavila pripravenosť pokračovať v pravidelných rokovaniach a privítať návštevy na úrovni najvyšších politických predstaviteľov.