V Bratislave sa bude v októbri konať festival o starnutí a umieraní

Bratislava 24. septembra (TASR) - Festival o starnutí a umieraní s názvom Memento mori sa bude konať v októbri v Bratislave. TASR o tom informovali z Centra environmentálnej a etickej východy (CEEV) Živica s tým, že cieľom organizátorov je odstrániť tabu týkajúce sa tém záveru života a umierania na Slovensku.



"Potrebujeme sa o tejto neľahkej téme pokojne zhovárať, zbaviť ju nánosu tabuizácie, predsudkov a stereotypov. Pokojná diskusia a múdre argumenty nám môžu pomôcť vniesť do tejto neodmysliteľnej súčasti našich životov viac empatie, priblížiť poslednú fázu života našej predstave o ľudskej dôstojnosti," uviedla organizátorka festivalu Monika Suchánska z projektu CEEV Živica Funebra.



Na festivale sa bude diskutovať o spôsoboch vyrovnávania sa so stratou blízkych a o tom, ako sa o smrti hovorilo kedysi a ako sa to zmenilo v súčasnosti. Festival Memento mori sa uskutoční 7. októbra v Pistoriho paláci v Bratislave a bude zameraný nielen na teoretické diskusie, ale aj na praktické zručnosti. Návštevníci sa budú môcť inšpirovať v tom, ako formulovať svoje posledné priania, usporiadať rozlúčku alebo ako sa rozprávať o smrti s deťmi.