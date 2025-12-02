< sekcia Slovensko
V Bratislave sa koná protestný pochod proti rušeniu ÚOO
Organizujú ho mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a Via Iuris.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - V Bratislave sa v utorok koná protestný pochod proti rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Organizujú ho mimovládne organizácie Nadácia Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko a Via Iuris.
Z Námestia slobody sa protestujúci presúvajú pred parlament, kde sa rozhoduje o zákone, ktorým sa má ÚOO transformovať na nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Organizátori protestu sa obávajú, že prijatím zákona sa oslabí ochrana oznamovateľov a vytvorí sa viac priestoru pre korupciu. Vyzývajú na odmietnutie legislatívy.
Na proteste avizovali vystúpenia osobností z rôznych sfér spoločenského života, napríklad bývalého predsedu Ústavného súdu Jána Mazáka, riaditeľa pražskej kancelárie Reportérov bez hraníc Pavla Szalaia či herečky Henriety Mičkovicovej.
O návrhu zákona aktuálne rokujú poslanci parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti má od rezortu spravodlivosti prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO. Zaviesť sa má aj mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa.
Ministerstvo vnútra argumentuje tým, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa.
