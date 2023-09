V Bratislave sa od nedele uskutoční odborná Konferencia EMS 2023

Bratislava 2. septembra (TASR) - V Bratislave sa od nedele (3. 9.) do 8. septembra uskutoční odborná medzinárodná Konferencia Európskej meteorologickej spoločnosti (EMS) 2023. Zúčastňuje sa jej viac ako 600 odborníkov z oblasti meteorológie, klimatológie a príbuzných odborov z celého sveta. Tohtoročnou témou je Európa a sucho - hydrometeorologické procesy, predpovede a pripravenosť. TASR o tom informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár.



"Cieľom konferencie je podporovať vzájomnú výmenu názorov, skúseností a myšlienok v meteorologických, klimatologických a príbuzných komunitách so zameraním najmä na strategické otázky súvisiace s budúcnosťou meteorológie v Európe, a tiež s aktuálnymi témami stavu klímy Zeme," priblížil.



Bratislava sa mala stať miestom konania konferencie v roku 2020, zrušila sa však pre celosvetovú pandémiu nového koronavírusu. Nahradila sa vtedy jednodňovým virtuálnym stretnutím s troma prednáškami.



Konferencia EMS je podujatie, ktoré pripravujú od roku 2001. Do roku 2016 sa konferencie organizovali striedavo s Európskou konferenciou o aplikovanej klimatológii a Európskou konferenciou o aplikovanej meteorológii. Vzhľadom na rastúcu úlohu meteorologickej spoločnosti vyvinuli nový koncept programu konferencie a od roku 2017 sa predstavuje samostatne.



Na jej organizácii v Bratislave sa spolupodieľa Slovenský hydrometeorologický ústav a Slovenská meteorologická spoločnosť.