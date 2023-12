V Bratislave sa odovzdávali ocenenia Osobnosť slovenskej fotografie

Bratislava 19. decembra (TASR) - V priestoroch Stredoeurópskeho domu fotografie (SEDF) v Bratislave sa v utorok uskutočnilo odovzdávanie ocenenia Osobnosť slovenskej fotografie. Jeho laureátkou je Zuzana Mináčová. Rozhodla o tom porota zložená zo zástupov vyhlasovateľov. Titul Fotograf roka 2023 udelila Lene Jakubčákovej.



Mináčová (1931) je slovenská výtvarná a filmová fotografka. Roky viedla oddelenie propagácie Slovenského filmu na Kolibe. Jej fotografie filmových hviezd z festivalov sú legendárne. Na svojich snímkach zachytila napríklad Roberta de Nira, Sharon Stone, Ginu Lollobrigidu, Kirka a Michaela Douglasovcov, Gerarda Depardieu, Whoopi Goldbergovú, Antonia Banderasa či Jude Lawa. "Je priekopníčkou slovenskej fotografie, najmä ´novej vlny´ 60. rokov, v ktorej výrazne rozšírila možnosti fotografického výrazu," približujú vyhlasovatelia ocenenia laureátku, ktorej výtvarné fotografické cykly získali medzinárodné uznanie. Mináčová vystavuje po celom svete a vytvorila desiatky filmových plagátov, obalov gramofónových platní, kníh a CD.



Porota, ktorá pracovala v zložení Václav Macek (OZ Stredoeurópsky dom fotografie), Judita Csáderová (Združenie slovenských profesionálnych fotografov), Jana Hojstričová (VŠVU), Dušan Kochol (Festival_OFF) a Aurel Hrabušický, rozhodla aj o laureátovi ďalšieho ocenenia za rok 2023.



Titul Fotograf roka udelila Lene Jakubčákovej, ktorá sa venuje hlavne dokumentárnej fotografii. V rámci nej sa orientuje na dlhodobé projekty a autorské fotografické knihy. "Jej prvá kniha z prostredia slovenskej väznice Spis 44 (Dive Buki 2016) s grafickou úpravou Samuela Čarnokého sa dostala medzi finalistov Kassel Dummy Award, Bienále grafického dizajnu v Brne a získala Národnú cenu za dizaj," predstavujú vyhlasovatelia ocenenú fotografku. Vo svojej druhej knihe Baba z lesa (Absynt 2023) v grafickom dizajne Kataríny Rybnickej reflektuje príbeh jedinečnej stareny Kataríny Kiovskej.



Jakubčáková (1980) je absolventkou Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a tiež francúzskej filológie a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Spolupracovala na fotoprojektoch ako Second Cities, Oddyseia, Pamäť na skle či In Living Memory. Dlhodobo sa venuje aj umeleckej spolupráci vo väznici. Pôsobí na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach.



Vyhlasovateľmi ocenenia sú Združenie slovenských profesionálnych fotografov, Stredoeurópsky dom fotografie/OZ FOTOFO, Vysoká škola výtvarných umení a Festival OFF.