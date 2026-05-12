V Bratislave sa v utorok stretnú hlavy štátov Slavkovského formátu
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - V Bratislave sa v utorok stretnú hlavy štátov Slavkovského formátu (S3). Prezident SR Peter Pellegrini privíta českého kolegu Petra Pavla a rakúsku hlavu štátu Alexandra Van der Bellena. Pôjde o druhé stretnutie na úrovni prezidentov krajín. Prvé sa konalo v marci minulého roka pri príležitosti 10. výročia Slavkovskej deklarácie. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Bratislavský samit sa začne v utorok dopoludnia uvítacím ceremoniálom na hrade Devín a položením vencov k pamätníku Brána slobody. Prvá časť pracovného programu prezidentov sa následne začne na lodi, ktorá vypláva priamo z Devína.
Témou diskusie budú otázky zahraničnej politiky a nutnosť koordinovaného postupu v rámci výziev, ktorým aktuálne čelí medzinárodné spoločenstvo. Hlavy štátov sa budú venovať aj otázkam energetickej bezpečnosti regiónu, zvyšovaniu odolnosti voči krízovým situáciám, možnostiach posilnenia cezhraničnej spolupráce či rozvoju infraštruktúry.
Loď zakotví v Čunove pri múzeu a galérii moderného umenia Danubiana, kde prezidenti absolvujú plenárne rokovanie. Venované bude dosahu umelej inteligencie na vzdelávanie, pričom sa zamerajú aj na riziká, ktoré digitálne prostredie predstavuje pre deti a mládež.
Súčasťou samitu S3 bude prezentácia študentských inovačných projektov. Slovensko, Česko i Rakúsko budú zastupovať autori troch stredoškolských projektov v oblasti inovácií a nových technológií, ktoré predstavia hlavám štátov.
