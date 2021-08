V Bratislave sa začal veľtrh obrannej techniky IDEB

Bratislava 25. augusta (TASR) – V Bratislave sa v stredu začal medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2021. Slávnostne ho otvorili premiér Eduard Heger a minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO), náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko a výkonný riaditeľ akciovej spoločnosti Incheba Alexander Rozin. Na výstavisku sa počas troch dní predstaví 72 vystavovateľov zo 17 krajín. Veľtrh potrvá do piatka (27. 8.).



„Ozbrojené sily SR sú kľúčovou zložkou a pilierom bezpečnosti SR," vyhlásil premiér v úvodnom príhovore. Zdôraznil význam členstva SR v NATO, kolektívnu obranu označil za správnu cestu pre Slovensko. Dodal, že mier nie je samozrejmosťou, o čom podľa neho svedčí aj aktuálna situácia v Afganistane.



„Každý, čo niečo v oblasti obranného priemyslu znamená, je tu," povedal Naď. Relatívne veľké zastúpenie má podľa neho aj ministerstvo obrany. Šéf rezortu to považuje za dôkaz toho, aký dôraz kladú na modernizáciu a spoluprácu so slovenským obranným priemyslom. Ocenil podporu vlády pre náročné a nákladné projekty, ktoré rezort realizuje s cieľom zmodernizovať Ozbrojené sily SR.



Okrem výrobcov obrannej techniky sú na veľtrhu zastúpené aj spoločnosti zabezpečujúce kybernetickú a sieťovú bezpečnosť. Rovnako IDEB reaguje aj na pandémiu ochorenia COVID-19, zúčastňujú sa ho preto firmy ponúkajúce vysokovýkonné germicídne žiariče či dezinfekčné systémy.



Súčasťou programu sú aj dynamické ukážky, v rámci ktorých sa počas všetkých troch dní v Inchebe predstaví veliteľstvo síl pre špeciálne operácie s novou technikou, ale aj Vojenská polícia.



Odbornými garantmi IDEB sú Ministerstvo obrany SR a Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR. Prehliadka sa uskutočnila naposledy v roku 2018, koná sa v dvojročných cykloch. Pre pandémiu ju vlani presunuli na tento rok.