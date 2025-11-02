< sekcia Slovensko
V Bratislave si pripomenú pamiatku tých, ktorí zahynuli v službe
Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - V bratislavskej Katedrále svätého Šebastiána si v nedeľu pripomenú pamiatku príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR, ozbrojených a záchranných zborov a finančnej správy, ktorí zahynuli pri plnení si služobných povinností. Na svojom webe o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
„Svätú omšu za zosnulých bude celebrovať biskup Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov (OS a OZ) SR Pavol Šajgalík za účasti kňazov a diakonov Ordinariátu OS a OZ SR pôsobiacich v Bratislave. Po svätej omši bude nasledovať pietny akt kladenia vencov a zapálenia sviec na znak úcty a vďaky všetkým, ktorí obetovali svoj život v službe vlasti a blížnym,“ uviedla konferencia.
Na spomienkovú slávnosť sú zároveň pozvaní i predstavitelia OS SR či jednotlivých zborov, ale aj zástupcovia finančnej správy. „Ordinariát týmto spôsobom každoročne vyjadruje úctu a vďačnosť všetkým, ktorí vo vernosti svojej službe priniesli najvyššiu obetu - vlastný život,“ uzavrela KBS. Omša v katedrále by sa mala začať o 10.30 h.
