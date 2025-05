V Bratislave spustili zápis do MŠ cez online systém ePrihláška

Bratislava 4. mája (TASR) - V bratislavskom Novom Meste spustili zápis do materských škôl (MŠ) prostredníctvom online systému ePrihláška. Ide o pilotnú fázu projektu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s mestskou časťou. Priniesť má benefity nielen rodičom, ale aj samotným materským školám. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva i starosta Nového Mesta Matúš Čupka.



„Cieľom je, aby rodičia nemuseli nosiť dokumenty osobne do každej materskej školy, na ktorú si podávajú žiadosť. Rodič nebude musieť vyplniť žiadosť samostatne na každú materskú školu, ale vyplní iba jednu a pridá k nej zoznam škôl, o ktoré má záujem,“ priblížil rezort školstva.



Pri výbere samosprávy pre pilotnú fázu zohrávalo podľa ministerstva kľúčovú úlohu niekoľko dôvodov. Podotýka, že každá zmena je náročná a Nové Mesto prejavilo záujem a ochotu vyskúšať nový informačný systém. Druhým dôvodom bola poloha materských škôl, ktoré sú dostupné tímu ministerstva v rámci Bratislavy. Tretím dôvodom bola veľkosť mestskej časti a počet materských škôl, ktoré vyhovovali pilotnému nasadeniu systému.



V rámci systému plánuje ministerstvo zároveň vylepšovať funkcionality nielen pre rodičov, ale aj riaditeľov. Pre rodičov sa bude snažiť znížiť potrebu prikladania príloh, napríklad potvrdenia od lekára, alebo vylepšiť vyhľadávanie škôl na jednom mieste. Pre riaditeľov plánuje zjednodušiť proces elektronického podpisovania a doručovania rozhodnutí rodičom a znížiť potrebu kontroly dokumentácie.



„Dizajn funkcionalít práve prebieha a neskôr, ešte v tomto roku, nás čaká samotná výroba a ich testovanie,“ poznamenalo ministerstvo školstva. Jeho zámerom je poskytnúť produkt materským školám na budúci rok. Uvedomuje si však, že rozsah nasadenia je stále závislý od viacerých obmedzení a predpokladov.



Starostu Nového Mesta teší, že sa do pilotnej fázy zapojili všetky škôlky v pôsobnosti mestskej časti. „Nechceli sme naše MŠ z pozície zriaďovateľa tlačiť do riešenia, o ktorom samy nie sú presvedčené. Teší nás však, že ochotu participovať na tomto pilotnom projekte deklarovalo všetkých našich 13 MŠ,“ zhodnotil Čupka.



Systém podľa neho šetrí čas i peniaze rodičom detí. Vypĺňajú totiž len jeden centrálny formulár a všetky potrebné prílohy prikladajú len raz, napríklad aj potvrdenia vydávané nezriedka za poplatok. Okrem toho je systém ePrihláška prepojený s ďalšími štátnymi registrami, takže väčšinu údajov na prihláške vyplní automaticky. Benefity majú aj samotné materské školy. V tejto fáze ide najmä o uľahčenie vyhodnocovania duplicitných prihlášok, ale napríklad aj o vyššiu kvalitu dát na prihláškach.



Na základe spätnej väzby škôlok mestskej časti ministerstvo podľa starostu kontinuálne zapracováva pripomienky a vylepšuje tento nástroj. Finálna verzia systému ePrihláška by tak mala mať širšiu funkcionalitu. Nový prihlasovací systém je totiž súborom širšieho konceptu ePrihláška realizovaného ako jedno z opatrení plánu obnovy a odolnosti v gescii ministerstva školstva. Rozpočet mestskej časti nie je nijako zaťažený.