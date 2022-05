V Bratislave uviedli do života knižnú novinku Zakliata jaskyňa

Na snímke vľavo režisérka a spisovateľka Mariana Čengel Solčanská počas autogramiády jej knihy Zakliata jaskyňa v kníhkupectve Panta Rhei 26. mája 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenská režisérka, scenáristka a autorka Mariana Čengel Solčanská pokrstila vo štvrtok v Bratislave svoju novú knihu Zakliata jaskyňa. Čitateľov prenesie do kráľovstva, v ktorom rozum a rozvahu nahradila chamtivosť a zlo.," uviedla pre TASR Čengel Solčanská k novej rozprávke, ktorá síce pracuje s motívom soli, ale nevychádza z pôvodnej ľudovej rozprávky Soľ nad zlato. "," dodáva autorka.Knižnú novinku pokrstili rubínmi z rozprávkovej siene, ktorú v kinách uvidia diváci od 2. júna v rovnomennom filme. "," vysvetlila Solčanská a dodala: "."Rozprávkovú knižku uviedla do života hudobná skladateľka Ľubica Čekovská. "," povedala pre TASR Čekovská, ktorá komponovala hudbu do viacerých filmov a seriálov. V rozprávke má premiéru. "," uzavrela Čengel Solčanská.