V Bratislave vyhlásili laureátov ocenenia Eset Science Award 2025
V kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku získal ocenenie ekonóm Martin Kahanec. Je prvým laureátom z oblasti humanitných a spoločenských vied, ktoré sa tento rok stali súčasťou ocenenia.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Siedmy ročník ocenenia pre výnimočné vedecké osobnosti Eset Science Award 2025 pozná svojich laureátov. Rozhodla o nich medzinárodná komisia vedená nositeľom Nobelovej ceny nórskym neurovedcom Edvardom Moserom. Víťazov vyhlásili vo štvrtok večer v Slovenskej filharmónii v Bratislave.
V kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku získal ocenenie ekonóm Martin Kahanec. Je prvým laureátom z oblasti humanitných a spoločenských vied, ktoré sa tento rok stali súčasťou ocenenia. Pôsobí ako profesor na Stredoeurópskej univerzite vo Viedni, Ekonomickej univerzite v Bratislave a je aj zakladateľom a riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce. Špecializuje sa na trh práce, migráciu, sociálne nerovnosti a verejnú politiku. Dlhodobo sa venuje uplatneniu zraniteľných skupín na trhu práce a vplyve verejných politík na ich životné podmienky.
Laureátkou kategórie Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov sa stala filozofka Daniela Vacek. Filozofka so zameraním na etiku umelej inteligencie pôsobí na oddelení analytickej filozofie vo Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV), na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj na Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. V rámci výskumu sa sústreďuje na otázky zodpovednosti za vplyv umelej inteligencie.
Výnimočnou osobnosťou vysokoškolského vzdelávania je chemik Ľubomír Švorc z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde vedie Laboratórium moderných elektroanalytických metód. Spolu so študentmi vyvíja nové prístupy na stanovenie biologicky aktívnych látok pomocou pokročilých elektrochemických senzorov.
V ankete Cena verejnosti zvíťazila neurologička Zuzana Gdovinová, ktorá sa v rámci svojej profesie venuje výskumu a liečbe cievnych mozgových príhod.
O jednotlivých víťazoch rozhodovala medzinárodná komisia, ktorej predsedal nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu, ocenený za objav buniek, ktoré tvoria polohový systém mozgu.
„V komisii sme hodnotili nielen vedeckú kvalitu ich práce, ale aj jej prínos pre spoločnosť. Ocenené vedecké osobnosti dokazujú, že o výsledky ich bádania sa spoločnosť môže oprieť, pretože stoja na dôkazoch,“ uviedol Moser. O laureátovi v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania rozhodovali zástupcovia slovenských univerzít.
