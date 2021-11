Študenti v uliciach žiadajú stiahnutie novely o vysokých školách

Bratislava 10. novembra (TASR) – V Bratislave vyšli v stredu popoludní do ulíc vysokoškolskí študenti. Protestným pochodom za slobodné vysoké školy (VŠ) požadujú stiahnutie návrhu reformy o vysokých školách z legislatívneho procesu a vyzývajú na dialóg. Novela zákona podľa nich skutočné problémy v školstve nerieši, naopak, vznikajú ňou ďalšie.povedala Lucia Chudá, predsedníčka Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.Pripravovaný návrh nie je podľa študentov reformou, pretože nerieši reálne problémy v školstve. Medzi ne patrí napríklad finančné zabezpečenie internátov, študentov trápi tiež kvalita vyučovania či nedostatočná podpora vyučujúcich, ktorí odchádzajú do zahraničia.Nepáči sa im ani politizácia akademického prostredia, ktorá by novelou nastala.podotkla Chudá. Jeden študentský hlas v celej rade je podľa nej veľmi málo. Poukázala na to, že spoločné názory zdieľajú aj s inými fakultami a školami.Zástupcovia študentov zároveň požiadali o oficiálnu audienciu u prezidentky SR Zuzany Čaputovej.Rezort školstva v utorok (9. 11.) pre TASR uviedol, že je v súvislosti s návrhom novely zákona o VŠ otvorený diskusii a uvíta akékoľvek návrhy a pripomienky k zákonu, ktorý sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK). Návrh zákona podľa ministerstva školstva vychádza aj z relevantných zahraničných analýz, štúdií a porovnaní, z ktorých vyplýva, že slovenské vysoké školy nevyhnutne potrebujú reformu.