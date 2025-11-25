< sekcia Slovensko
V Bratislave začala medzinárodná konferencia Slovak Open Science Forum
Cieľom podujatia je stimulovať osvojovanie si dobrej praxe otvorenej vedy medzi všetkými aktérmi vedeckej komunikácie v jednotlivých disciplínach a odboroch.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Medzinárodná konferencia Slovak Open Science Forum (SOSF) prinesie diskusiu o trendoch a výzvach v oblasti otvorenej vedy. Začala v utorok v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave. Organizuje ju Centrum vedecko-technických informácií (CVTI). TASR o tom informovala špecialistka externej komunikácie CVTI Stanislava Luptáková.
Odborníci na treťom ročníku konferencie prinesú témy, ako umelá inteligencia a duševné vlastníctvo vo vedeckej komunikácii, stav občianskej vedy na Slovensku či implementácia trvalých identifikátorov na zlepšenie otvorenosti vo vedeckej komunikácii. Luptáková doplnila, že príspevky rečníkov sú určené vedeckej a akademickej obci, akademickým knižniciam, študentom a verejnosti.
Cieľom podujatia je stimulovať osvojovanie si dobrej praxe otvorenej vedy medzi všetkými aktérmi vedeckej komunikácie v jednotlivých disciplínach a odboroch. „Konferencia sa uskutoční v anglickom jazyku a prezentujúcimi sú prevažne zahraniční odborníci z oblasti otvorenej vedy. Účasť na konferencii je bezplatná,“ dodala Luptáková.
Odborníci na treťom ročníku konferencie prinesú témy, ako umelá inteligencia a duševné vlastníctvo vo vedeckej komunikácii, stav občianskej vedy na Slovensku či implementácia trvalých identifikátorov na zlepšenie otvorenosti vo vedeckej komunikácii. Luptáková doplnila, že príspevky rečníkov sú určené vedeckej a akademickej obci, akademickým knižniciam, študentom a verejnosti.
Cieľom podujatia je stimulovať osvojovanie si dobrej praxe otvorenej vedy medzi všetkými aktérmi vedeckej komunikácie v jednotlivých disciplínach a odboroch. „Konferencia sa uskutoční v anglickom jazyku a prezentujúcimi sú prevažne zahraniční odborníci z oblasti otvorenej vedy. Účasť na konferencii je bezplatná,“ dodala Luptáková.