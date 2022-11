V bratislavskej UNB stiahli výpovede takmer všetci lekári

Bratislava 30. novembra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) takmer všetci lekári stiahli svoje výpovede. Nemocnica preto pokračuje v štandardnom režime a bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. Výpovede podľa jej slov stiahli všetci okrem šiestich lekárov.



"Predstavitelia Lekárskeho odborového združenia v UNB nás informovali o tom, že lekári, ktorí u nás podali výpoveď, ju stiahli a späťvzatie výpovedí nám doručia ešte dnes. Zdá sa, že kríza je zažehnaná a pre nás to znamená, že prevádzka v nemocnici pokračuje v štandardnom režime a okrem neodkladnej zdravotnej starostlivosti budeme realizovať aj plánované výkony a ostatnú zdravotnú starostlivosť," uviedla pre TASR Kliská.



Vláda a lekárski odborári podpísali v stredu na Úrade vlády SR memorandum, ktoré rieši požiadavky lekárov v hromadných výpovediach. Obe strany veria, že je to začiatok spolupráce a krok k lepšiemu zdravotníctvu na Slovensku. Parlament krátko pred podpísaním memoranda schválil zvýšenie platov lekárov.