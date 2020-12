V bratislavskej Záhorskej Bystrici otestovali v nedeľu 271 ľudí

Bratislava 6. decembra (TASR) - Počas nedele otestovali na COVID-19 v bratislavskej Záhorskej Bystrici 271 ľudí. Pozitívni boli dvaja. Pre TASR to potvrdil starosta tejto mestskej časti Jozef Krúpa. Podľa informácií od Krúpu bolo pozitívne jedno dieťa a jeden rodič, pričom obaja boli bezpríznakoví.



Podľa riaditeľky Základnej školy s materskou školou Hargašova v Záhorskej Bystrici Zuzany Kaliarikovej študuje na 2. stupni 268 žiakov. Ak sa k nim priráta jeden zákonný zástupca žiaka a zamestnanci školy, tak by sa malo prísť otestovať okolo 600 ľudí. Starosta tvrdí, že počas nedele sa nechala pretestovať zhruba polovica zo všetkých.



Testovanie žiakov 5. až 9. ročníka základnej školy, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy bude pokračovať v pondelok 7. decembra v čase od 12.30 do 16.30 h.



Od pondelka 7. decembra je možné obnoviť školské vyučovanie a prevádzku v školách (2. stupeň základnej školy a stredné školy), ak sa tak rozhodne ich zriaďovateľ. Žiaci, jeden z ich zákonných zástupcov a zamestnanci školy sa však musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu či negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test však nesmie byť starší ako sedem dní.