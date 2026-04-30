V Bratislavskom kraji zasahuje protizločinecká jednotka ÚBOK
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 30. apríla - V Bratislavskom kraji zasahuje vo štvrtok večer protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru. Dôvodom je závažná násilná trestná činnosť. Pri zásahu boli zadržané tri podozrivé osoby. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„V týchto chvíľach prebiehajú zaisťovacie úkony, vrátane viacerých domových prehliadok,“ spresňuje polícia. Avizuje, že bližšie informácie poskytne, keď to procesná situácia umožní.
