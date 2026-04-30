V Bratislavskom kraji zasahuje protizločinecká jednotka ÚBOK

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Pri zásahu boli zadržané tri podozrivé osoby.

Bratislava 30. apríla - V Bratislavskom kraji zasahuje vo štvrtok večer protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru. Dôvodom je závažná násilná trestná činnosť. Pri zásahu boli zadržané tri podozrivé osoby. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„V týchto chvíľach prebiehajú zaisťovacie úkony, vrátane viacerých domových prehliadok,“ spresňuje polícia. Avizuje, že bližšie informácie poskytne, keď to procesná situácia umožní.
.

Neprehliadnite

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?