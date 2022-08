V bratislavskom Lamači sú štyria kandidáti na starostu

Bratislava 31. augusta (TASR) - V bratislavskom Lamači prijali kandidátnu listinu od štyroch uchádzačov na post starostu mestskej časti, 24 kandidatúr zaevidovali v prípade uchádzačov o miesto poslanca v lamačskom zastupiteľstve. TASR o tom informoval vedúci oddelenia vnútornej správy, právnych, klientskych a sociálnych služieb Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač Tomáš Pénzeš.



"Na starostu kandidujú traja ako nominanti strán či koalícií, jedna uchádzačka ako nezávislá. Na poslancov sú traja nezávislí kandidáti a 21 kandidátov politických strán, hnutí či koalícií," spresnil.



Opätovnú kandidatúru ohlásil už skôr súčasný starosta Lukáš Baňacký, bude kandidovať ako zástupca Strany obcí a miest - SOM Slovensko. Kandidovať bude aj súčasný bratislavský mestský poslanec za Lamač Igor Polakovič, nominovala ho strana Team Bratislava, podporuje ho aj SaS a Progresívne Slovensko.



V stredu na sociálnej sieti oznámil kandidatúru na starostu aj poslanec miestneho zastupiteľstva v Lamači Radoslav Olekšák, kandidovať bude s podporou koalície Hlas-SD, Smer-SD a SNS.



Kandidatúru pre TASR potvrdila aj niekdajšia vedúca oddelenia kultúry lamačského úradu Mária Šimončičová, na starostku bude kandidovať ako nezávislá.



V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov, hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.