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V brazílskom Sao Paule sa koná prehliadka Ženy československého filmu
Prehliadka prebieha vo Filmotéke Brasileira v Sao Paule s cieľom upriamiť pozornosť na význam a prínos žien vo všetkých oblastiach vrátane kinematografie.
Autor TASR
Bratislava/Sao Paulo 6. júna (TASR) - V brazílskom meste Sao Paulo sa v piatok (5. 6.) začala prehliadka Ženy československého filmu. Do 14. júna predstaví tvorbu žien v českej i slovenskej kinematografii. Ako ďalej informuje Slovenský filmový ústav (SFÚ), na podujatí sa spolu premietne vyše 40 klasických dlhometrážnych a krátkometrážnych filmov.
Prehliadka prebieha vo Filmotéke Brasileira v Sao Paule s cieľom upriamiť pozornosť na význam a prínos žien vo všetkých oblastiach vrátane kinematografie. „Ponúka diela ženských autoriek, ale aj filmy, v ktorých ženy zohrávajú dôležitú úlohu. V októbri minulého roka sa táto prehliadka pod názvom Hrdinky československého filmu a v podobnej dramaturgii konala v Porto Alegre vo Filmotéke Capitólio,“ uvádza SFÚ s tým, že ide o druhý ročník podujatia, ktorého zámerom je prezentácia českej a slovenskej kinematografie v dvoch kultúrne významných mestách Brazílie s dôrazom na spoločnú československú filmovú tvorbu uplynulých desaťročí.
Výber slovenských filmov na prehliadku Ženy československej kinematografie sa podľa Mariána Hausnera, riaditeľa Národného filmového archívu SFÚ, sústreďuje na tie ženské autorky, ktoré robili krátke animované filmy. „V minulosti tvorili neodmysliteľnú súčasť filmového predstavenia. Naším zámerom bolo upriamiť pozornosť aj na slovenskú animáciu, kde výraznú stopu zanechali práve filmové režisérky,“ dodal. Slovensko tak na prehliadke zastupuje prvá dáma animovaného filmu Jaroslava Havettová, ktorá stála už pri formovaní slovenskej animácie v 60. rokoch minulého storočia a s jednou dlhšou prestávkou sa jej venovala kontinuálne.
Havettovej filmy sa vyznačujú osobitou poetikou. Venujú sa morálnym témam, osudovosti, obetavosti či postaveniu jednotlivca v spoločnosti. „Skúmajú individuálne rysy hrdinu a prepájajú ich so všeobecnými problémami doby,“ dodáva SFÚ s tým, že vo Filmotéke Brasileira v Sao Paule premietne Havettovej osem krátkych filmov zo začiatku jej tvorby v 60. rokoch až po filmy z jej mimoriadne plodného obdobia v 80. rokoch. Prehliadka uvedie aj krátke filmy ďalších slovenských režisérok animovaných filmov - Zlatice Vejchodskej, Jany Blechovej, Dagmar Bučanovej a Heleny Slavíkovej-Rabarovej.
Ich diela sa premietajú tematicky úzko prepojené v blokoch s dlhometrážnymi filmami Slávnosť v botanickej záhrade (1969) Ela Havettu, Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana, Tichá radosť (1985) Dušana Hanáka a Krvavá pani (1980) Viktora Kubala. „Hoci vybrané celovečerné filmy nakrútili mužskí tvorcovia, pozornosť upriamujú na výrazné ženské hrdinky alebo postavy v slovenskej kinematografii,“ vysvetľuje SFÚ. Slovenské filmy v programe prehliadky pochádzajú z jeho zbierok, českú kinematografiu reprezentujú diela z Národného filmového archívu Praha.
Prehliadka prebieha vo Filmotéke Brasileira v Sao Paule s cieľom upriamiť pozornosť na význam a prínos žien vo všetkých oblastiach vrátane kinematografie. „Ponúka diela ženských autoriek, ale aj filmy, v ktorých ženy zohrávajú dôležitú úlohu. V októbri minulého roka sa táto prehliadka pod názvom Hrdinky československého filmu a v podobnej dramaturgii konala v Porto Alegre vo Filmotéke Capitólio,“ uvádza SFÚ s tým, že ide o druhý ročník podujatia, ktorého zámerom je prezentácia českej a slovenskej kinematografie v dvoch kultúrne významných mestách Brazílie s dôrazom na spoločnú československú filmovú tvorbu uplynulých desaťročí.
Výber slovenských filmov na prehliadku Ženy československej kinematografie sa podľa Mariána Hausnera, riaditeľa Národného filmového archívu SFÚ, sústreďuje na tie ženské autorky, ktoré robili krátke animované filmy. „V minulosti tvorili neodmysliteľnú súčasť filmového predstavenia. Naším zámerom bolo upriamiť pozornosť aj na slovenskú animáciu, kde výraznú stopu zanechali práve filmové režisérky,“ dodal. Slovensko tak na prehliadke zastupuje prvá dáma animovaného filmu Jaroslava Havettová, ktorá stála už pri formovaní slovenskej animácie v 60. rokoch minulého storočia a s jednou dlhšou prestávkou sa jej venovala kontinuálne.
Havettovej filmy sa vyznačujú osobitou poetikou. Venujú sa morálnym témam, osudovosti, obetavosti či postaveniu jednotlivca v spoločnosti. „Skúmajú individuálne rysy hrdinu a prepájajú ich so všeobecnými problémami doby,“ dodáva SFÚ s tým, že vo Filmotéke Brasileira v Sao Paule premietne Havettovej osem krátkych filmov zo začiatku jej tvorby v 60. rokoch až po filmy z jej mimoriadne plodného obdobia v 80. rokoch. Prehliadka uvedie aj krátke filmy ďalších slovenských režisérok animovaných filmov - Zlatice Vejchodskej, Jany Blechovej, Dagmar Bučanovej a Heleny Slavíkovej-Rabarovej.
Ich diela sa premietajú tematicky úzko prepojené v blokoch s dlhometrážnymi filmami Slávnosť v botanickej záhrade (1969) Ela Havettu, Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana, Tichá radosť (1985) Dušana Hanáka a Krvavá pani (1980) Viktora Kubala. „Hoci vybrané celovečerné filmy nakrútili mužskí tvorcovia, pozornosť upriamujú na výrazné ženské hrdinky alebo postavy v slovenskej kinematografii,“ vysvetľuje SFÚ. Slovenské filmy v programe prehliadky pochádzajú z jeho zbierok, českú kinematografiu reprezentujú diela z Národného filmového archívu Praha.