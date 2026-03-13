< sekcia Slovensko
V Británii odsúdili Slováka na päť rokov za ilegálnu výrobu munície
Slovák Štefan Fényes (47) upútal pozornosť britskej Národnej kriminálnej agentúry po tom, čo v 227 samostatných online objednávkach zakúpil predmety, ktoré mohli byť použité na výrobu munície.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 13. marca (TASR) - Slovenského občana, ktorý žije v britskom meste Warwick neďaleko Birminghamu, odsúdili na päť rokov väzenia za nelegálnu výrobu munície. Podľa jeho slov sa tým zaoberal pre prípad, že by Spojené kráľovstvo napadol cudzí štát, alebo že by v krajine došlo k rozsiahlych občianskych nepokojom. TASR o tom informuje podľa stanice BBC.
Slovák Štefan Fényes (47) upútal pozornosť britskej Národnej kriminálnej agentúry (NCA) po tom, čo v 227 samostatných online objednávkach zakúpil predmety, ktoré mohli byť použité na výrobu munície. Tieto objednávky zahŕňali nástroje na prebíjanie vystrelených nábojov, špeciálne nástroje na čistenie hlavní zbraní a boxy na skladovanie munície.
Odsúdený muž vyšetrovateľom povedal, že sa zaujíma o prežitie a prípravu na koniec sveta. Zadržali ho vlani v marci a v apríli sa priznal k držaniu zakázanej zbrane a munície bez potrebných dokumentov.
Vyšetrovateľ NCA Rick Mackenzie v súvislosti s prípadom uviedol, že Fényes bol „zjavne posadnutý zbraňami a mal v úmysle nahromadiť arzenál zbraní“.
NCA jeho dom prehľadala a zaistila českú pištoľ s nabitým zásobníkom a nábojmi, hlavne zbraní a iné súčiastky. Britské úrady u neho doma našli aj vojenské príručky na prežitie a predmety súvisiace s poľovníctvom a lukostreľbou, ako sú kuše a nože.
BBC v tejto súvislosti poukazuje na tzv. prepperstvo alebo survivalizmus. Podľa Oxfordského anglického slovníka je „doomsday prepper“ (z anglického doomsday – súdny deň a prep – pripravovať sa) človek, ktorý sa intenzívne pripravuje na katastrofický scenár alebo núdzovú situáciu hromadením potravín alebo iných zásob.
Slovák Štefan Fényes (47) upútal pozornosť britskej Národnej kriminálnej agentúry (NCA) po tom, čo v 227 samostatných online objednávkach zakúpil predmety, ktoré mohli byť použité na výrobu munície. Tieto objednávky zahŕňali nástroje na prebíjanie vystrelených nábojov, špeciálne nástroje na čistenie hlavní zbraní a boxy na skladovanie munície.
Odsúdený muž vyšetrovateľom povedal, že sa zaujíma o prežitie a prípravu na koniec sveta. Zadržali ho vlani v marci a v apríli sa priznal k držaniu zakázanej zbrane a munície bez potrebných dokumentov.
Vyšetrovateľ NCA Rick Mackenzie v súvislosti s prípadom uviedol, že Fényes bol „zjavne posadnutý zbraňami a mal v úmysle nahromadiť arzenál zbraní“.
NCA jeho dom prehľadala a zaistila českú pištoľ s nabitým zásobníkom a nábojmi, hlavne zbraní a iné súčiastky. Britské úrady u neho doma našli aj vojenské príručky na prežitie a predmety súvisiace s poľovníctvom a lukostreľbou, ako sú kuše a nože.
BBC v tejto súvislosti poukazuje na tzv. prepperstvo alebo survivalizmus. Podľa Oxfordského anglického slovníka je „doomsday prepper“ (z anglického doomsday – súdny deň a prep – pripravovať sa) človek, ktorý sa intenzívne pripravuje na katastrofický scenár alebo núdzovú situáciu hromadením potravín alebo iných zásob.