Slovenka: V Británii sa počas Vianoc zvyčajne stretáva celá rodina

Bratislava/Lincoln 24. decembra (TASR) - Briti na Štedrý večer chodievajú na polnočnú omšu a Vianoce oslavujú 25. decembra. Deti sa ráno zobudia a utekajú k vianočnému stromčeku otvoriť si darčeky. Následne sa pripravuje slávnostný obed a pri stole sa väčšinou zíde celá rodina – starí rodičia, rodičia a deti. Uviedla to v rozhovore pre TASR Slovenka Jozefína žijúca v meste Lincoln na východe Anglicka.



Hlavným vianočným jedlom je obed 25. decembra. Briti mávajú na sviatočnom stole najčastejšie plnenú pečenú morku so zemiakmi a zeleninou. Obľúbeným dezertom je vianočný puding zo sušeného ovocia, v ktorom je ukrytá strieborná minca.



Ako poznamenala Jozefína, ona osobne nepozná nikoho, kto by vianočný puding aj jedol, skôr slúži pre zábavu, keďže niektoré rodiny ho pred podávaním ešte flambujú s nejakým alkoholom.



Jozefíne na Vianociach v zahraničí nič nechýba a slávi ich so svojimi dvoma dcérami 24. decembra. Ako hovorí, všetko potrebné na prípravu štedrovečernej večere sa dá zohnať v obchodoch.



"Jedlo sme si prispôsobili našim chutiam. Máme kapustnicu a kuracie rezne so zemiakovým šalátom. Na druhý deň, 25. decembra, máme kačku," uviedla 41-ročná finančná asistentka.



V Británii je významný aj Druhý sviatok vianočný alebo tzv. Boxing Day, ktorý bol pôvodne sviatkom obdarovávania chudobných. Dnes v tento deň všetci nakupujú, keďže začínajú zľavy a výpredaje, priblížila Slovenka pre TASR.



Ako píše denník The Guardian, vojna na Ukrajine, rastúce náklady na energie a problémy s dodávateľskými reťazcami tento rok v Británii prudko zvýšili ceny potravín, darčekov, ako aj náklady na cestovanie. Takmer polovica (46 percent) spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve tvrdí, že plánuje v dôsledku rastúcich nákladov tieto sviatky šetriť, vyplýva z decembrového prieskumu zverejneného spoločnosťou 'Which?'.



Jozefíne osobne nepripadá, že by tieto udalosti nejako ovplyvnili správanie sa ľudí počas tohtoročných sviatkov. "Obchody sú plné každý deň, ľudia nakupujú vo veľkom... Ale január bude pre nich finančným šokom," dodala finančná asistentka.