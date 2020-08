Bratislavský kraj trpí nedostatkom učiteľov

Chýbajú aj učitelia matematiky i prvého stupňa, tvrdia mestské časti

Ministerstvo školstva pripúšťa problémy s nedostatkom učiteľov v Bratislavkom kraji



Na archívnej snímke nápis na budove, v ktorej sídli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na Stromovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 17. augusta (TASR) – V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) je nedostatok učiteľov odborných predmetov, učiteľov matematiky, informatiky, fyziky či cudzích jazykov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa BSK Lucia Forman.uviedla Forman s tým, že sa to netýka len Bratislavského samosprávneho kraja. Školy podľa nej hľadajú okrem učiteľov aj školských psychológov a špeciálnych pedagógov. Rovnako dlhodobo je problém zamestnať v školách ekonomických zamestnancov (účtovník, hospodár), personalistov či kuchárky.poznamenala Forman.Na portáli edujobs.sk , ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo napríklad 10. augusta voľných 601 voľných miest, z toho 337 práve v Bratislavskom kraji. O týždeň neskôr, teda v pondelok, bolo zverejnených už 788 voľných miest, z toho 373 v Bratislavskom kraji. Najviac ponúk bolo celoslovensky zverejnených na chýbajúce miesta učiteľov druhého stupňa (133), nasledujú pedagogickí asistenti (128) a učitelia prvého stupňa základných škôl (87). Čo sa týka Bratislavského kraja, k pondelku chýbali najmä učitelia druhého stupňa základných škôl (72), učitelia materských škôl (53) a učitelia prvého stupňa (50).Školský rok 2020/2021 sa začne v stredu 2. septembra.V Bratislave pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 chýbajú učitelia. Dopyt je najmä po učiteľoch prvého stupňa, nedostatok je aj matematikárov či fyzikárov. Pre TASR sa na tom zhodli viaceré mestské časti Bratislavy.Na viacerých základných školách s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je dlhodobo problém s nedostatkom učiteľov matematiky. Potvrdil to hovorca mestskej časti Nové Mesto Marek Tettinger s tým, že základné aj materské školy majú právnu subjektivitu, preto sa výberové konania uskutočňujú bez zásahu zriaďovateľa. Tettinger potvrdil, že problémom je aj to, že na chýbajúce miesta vychovávateliek sa hlásia nekvalifikovaní pracovníci bez pedagogického vzdelania.Nedostatok učiteľov trápi aj bratislavskú mestskú časť Petržalka, ktorá má najviac obyvateľov. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je 11 základných škôl. Chýbali najmä učitelia na prvom a druhom stupni základných škôl.priblížila hovorkyňa mestskej časti Petržalka Mária Halašková. Dodala, že Petržalka sa snaží zabezpečiť, aby v základných ani materských školách nechýbala nevyhnutná pracovná sila. "Chceme zvýšiť záujem o nástup nových zamestnancov, napríklad poskytnutím náborového príspevku, bezplatných jazykových kurzov aj ubytovania v nájomných bytoch či stredoškolských internátoch," dodala Halašková.uviedol pre TASR hovorca bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Matej Števove. Ako doplnil, študentov fakulty informatiky a matematiky je málo a keď doštudujú, idú radšej pracovať do súkromných firiem. Števove dodal, že študenti z fakulty sú už počas štúdia väčšinou zazmluvnení v rôznych firmách. Ako dodal, v materských školách, ktorých zriaďovateľom je Staré Mesto, chýbajú štyria pedagogickí zamestnanci.V Ružinove chýba na základných školách približne 40 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.povedala Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia mestskej časti Ružinov.V mestskej časti Karlova Ves chýbajú učitelia na prvom aj druhom stupni základných škôl. Podľa hovorcu Karlovej Vsi Branislava Heldesa ide o učiteľov informatiky, fyziky a fyziky v anglickom jazyku.Problém s nedostatkom učiteľov je najvýraznejší v Bratislave a jej okolí, pre TASR to skonštatoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR s tým, že to vyplýva z vyjadrení mestských častí hlavného mesta a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja.uviedlo ministerstvo. Zároveň rezort školstva konštatuje, že eviduje nedostatok učiteľov niektorých predmetov, predovšetkým matematiky, anglického jazyka, chémie, fyziky či biológie.poznamenali z ministerstva. V tejto súvislosti zástupcovia rezortu začali debaty s Ministerstvom financií SR týkajúce sa platov učiteľov.doplnilo ministerstvo. Zároveň doplnilo, že zvyšovaniu platov učiteľov musí predchádzať široká diskusia, napríklad aj na koaličnej rade, keďže pôjde o tému, ktorá môže ovplyvniť aj ďalšie oblasti.