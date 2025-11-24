< sekcia Slovensko
V Budapešti sa koná prehliadka nových slovenských filmov
Prehliadka slovenských filmov a filmový seminár každoročne predstavujú filmy, ktoré s úspechom reprezentujú našu kinematografiu na domácich a zahraničných podujatiach.
Bratislava 24. novembra (TASR) - V hlavnom meste Maďarska sa v pondelok začína 31. ročník filmového seminára a prehliadky slovenských filmov. „Tento rok je zameraný predovšetkým na nové hrané filmy,“ informuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) o podujatí, ktoré v budapeštianskom kine Cirko-Gejzír do 26. novembra premietne spolu deväť filmov a jedno pásmo študentských snímok. „Súčasťou podujatia bude aj prezentácia o úspechoch slovenskej kinematografie za ostatné dva roky a pripomenutie si tohtoročného 35. výročia Filmovej a televíznej fakulty bratislavskej Vysokej školy múzických umení (VŠMU),“ dodáva SFÚ.
Prehliadka slovenských filmov a filmový seminár každoročne predstavujú filmy, ktoré s úspechom reprezentujú našu kinematografiu na domácich a zahraničných podujatiach. „Tento rok podujatie nesie názov S dôrazom na hrané filmy, hoci súčasťou prehliadky sú aj štyri dokumenty. Do programu sú zaradené filmy prevažne z posledných dvoch rokov,“ uvádza SFÚ.
Spresňuje, že seminár otvorí prezentácia Úspechy a dynamika rozvoja slovenskej kinematografie v rokoch 2024 a 2025, s ktorou vystúpi Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ. Tohtoročné 35. výročie vzniku Filmovej a televíznej fakulty VŠMU pripomenie vo svojom príspevku Ondrej Šulaj, emeritný rektor školy a bývalý dekan fakulty.
Podujatie otvorí dráma režiséra Miloslava Luthera Spiaci účet. Premietne sa aj úspešný film Terezy Nvotovej Otec, ktorý mal svetovú premiéru na festivale v Benátkach a získal ocenenia na festivaloch v Zürchu, Varšave či v Štokholme. Z hraných filmov diváci uvidia aj debut Kataríny Gramatovej Hore je nebo, v doline som ja, komediálne filmy Nikdy nehovor nikdy Braňa Mišíka a Kronika večných snílkov Rasťa Boroša.
Počas podujatia uvedú štyri dokumentárne filmy. Medzi nimi napríklad snímku Diany Fabiánovej Hranice vernosti, či dokument Daniela Dluhého Alenka a zázrak z cudzej krajiny, skutočný príbeh mladej Rómky, ktorá sa z chatrče, cez detský domov, špeciálnu školu, útulok pre ženy a azylový dom dostane až k vysnívanému životu v Nemecku.
Do programu organizátori zaradili i pásmo filmov poslucháčov bratislavskej FTF VŠMU a projekciu úspešného absolventského dokumentárneho filmu tamojšej študentky Rebeky Bizubovej Spoveď o sexuálnom obťažovaní v cirkvi. „Film získal viacero ocenení vrátane strieborného študentského Oscara, udeľovaného americkou Akadémiou filmových umení a vied,“ dodáva SFÚ.
Filmový seminár a prehliadku slovenských filmov organizuje Slovenské divadlo Vertigo, spoluorganizátormi sú Slovenský inštitút v Budapešti a SFÚ.
