V budove parlamentu nájdete aj oficiálne dary od zahraničných hostí

Bratislava 5. marca (TASR) - V novej budove Národnej rady (NR) SR v blízkosti Bratislavského hradu sa nachádzajú aj oficiálne dary, ktoré dostáva predseda parlamentu od zahraničných delegácií. Časť z nich je vystavená pri vstupe do traktu predsedu a verejnosť ich môže vidieť napríklad počas prehliadky budovy.



Oficiálne dary dostávajú predsedovia parlamentu od šéfov zahraničných delegácií, najmä od prezidentov, premiérov, predsedov parlamentov a ministrov zahraničných vecí. "Väčšinou je to vzácny porcelán, keramika, knihy či medaily," vysvetlil pre TASR Ľubomír Adamišin z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Pozornosť upriamil napríklad na medailu bývalého amerického prezidenta Georga Busha. "Zo zberateľského hľadiska je to mimoriadne vzácny kúsok," skonštatoval. Vystavená je aj časť oficiálneho daru ruského prezidenta Vladimira Putina a matriošky od ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktoré odovzdal ešte v čase spred invázie na Ukrajinu. Dary od Busha a Putina dostal bývalý predseda NR SR Pavol Hrušovský, ktorý sa s oboma stretol v súvislosti so samitom Bush - Putin na Bratislavskom hrade vo februári 2005. "Samit môžeme považovať za najvýznamnejšiu protokolárnu, respektíve štátno-reprezentačnú akciu v histórii samostatnej SR," spomína Adamišin.



Niektoré dary vyzerajú kuriózne. Jedným z nich je špeciálny dar od delegácie zo Seychel. "Ide o kokosový orech, ktorý prekvapil všetkých členov našej delegácie," priblížil Adamišin.



Výber darov je vystavený aj v tzv. zelenom salóne, ktorý je súčasťou reprezentačných priestorov predsedu NR SR. Dary v parlamentných priestoroch ostávajú aj po skončení funkcie predsedu, ktorý ich prevzal. Ide totiž o dary pre Slovenskú republiku. "Politici si občas vymenia aj osobné dary a tie si predsedovia nechávajú, ale to sa nestáva často," uzavrel Adamišin.