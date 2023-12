V budúcom roku by sa mohol novelizovať rokovací poriadok v NR SR

Bratislava 30. decembra (TASR) - V budúcom roku by sa mohol novelizovať rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR. Avizuje to šéf poslaneckého klubu koaličného Smeru-SD Ján Richter. Na príprave by mali spolupracovať všetky parlamentné strany. Predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) súhlasí, že rokovací poriadok treba upraviť. Do budúcna by podľa neho mohla odpadnúť povinnosť čítať pozmeňujúce návrhy v pléne NR SR.



Richter si vie predstaviť predloženie novely zákona o rokovacom poriadku vo februári, aby mohol byť účinný od apríla. "Základ novely pripraví legislatívny odbor Národnej rady SR, potom budú prizvaní zástupcovia z každého poslaneckého klubu. Bude sa to spolutvoriť, lebo rokovací poriadok platí pre všetkých," skonštatoval ešte pred Vianocami. Nová technika určená pre poslancov nie je podľa neho plne využitá. "Keď sa odovzdá dopredu pozmeňujúci návrh, bude ho mať každý na monitore, je zbytočné, aby sa čítali v pléne. To môže v značnej miere urýchliť efektívnosť rokovania NR SR," dodal Richter.



Pellegrini skonštatoval, že novelizácia je "určite" na stole a život ukazuje, že treba k tomu pristúpiť aj vzhľadom na vývoj moderných technológií. V rozhovore pre TASR Pellegrini uviedol, že pokiaľ sa bude robiť novelizácia rokovacieho poriadku, treba ju pripraviť komplexne, vrátane etického kódexu. Nie je však zástanca zmien len na základe reakcie na aktuálne správanie poslancov a nechce im nijakým spôsobom "zatvárať ústa". Časové limity pre vystúpenie rečníkov v rozprave sú podľa šéfa NR SR nastavené v poriadku. "Ak by dochádzalo k trvalému zneužívaniu určitých nedokonalostí rokovacieho poriadku, tak tá cesta tu je," povedal. Nemyslí si však, že treba riešiť zmenu rokovacieho poriadku urýchlene.



Opozičná SaS bude proti tomu, aby sa skracoval čas vystúpení poslancov. Chce si počkať na konkrétny návrh. Predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling priblížil, že by bolo "veľmi dobré", aby sa mohli preštudovať pozmeňujúce návrhy v digitálnej forme.



Opozičné Progresívne Slovensko (PS) by nesúhlasilo s takou zmenou rokovacieho poriadku, ktorá by priniesla skrátenie rečníckych časov. "Ak si agresívne schvália zmeny, aby obmedzili práva opozícii, budeme proti tomu bojovať," povedal šéf PS Michal Šimečka.