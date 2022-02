V celých Karpatoch sa predpokladá výskyt 482 endemitov rastlín

Bratislava 5. februára (TASR) - V celých Karpatoch sa predpokladá výskyt 482 endemických druhov rastlín. Z toho 103 druhov bolo zaradených do návrhu červeného zoznamu cievnatých rastlín Karpát. Pre TASR to uviedol Ján Kadlečík zo Štátnej ochrany prírody SR.



Endemity sú rastliny alebo živočíchy rôznej taxonomickej úrovne (môžu to byť druhy, poddruhy), ktoré sú zaradené medzi chránené druhy. Slovo endemit je odvodené zo starogréckeho slova éndemos, čo znamená miestny alebo tu žijúci, vysvetľuje Kadlečík. Štátna ochrana prírody podľa neho venuje ochrane endemitov náležitú pozornosť. Lokality výskytu endemitov sú prevažne zahrnuté do sústavy chránených území.



"Početné endemické druhy rastlín a živočíchov na našom území sú viazané na Karpaty, respektíve len na ich geografické oblasti - západokarpatské, východokarpatské endemity, ale vyskytujú sa aj panónske endemity, viazané na nížinné oblasti južného Slovenska," poznamenal.



Kadlečík poukazuje na to, že endemity vznikli v špeciálnych podmienkach na relatívne malom území. Endemické druhy sa vyskytujú obmedzene v určitej špecifickej geografickej oblasti alebo biotope. Areály výskytu endemizmu sú rozdielne. Niekedy ide o lokalitu s rozlohou niekoľkých štvorcových metrov, inokedy o kontinent alebo jeho časti. Môže ísť napríklad aj povodie rieky či horské regióny, opisuje.



"Výskyt endemitov je teda obmedzený na nejakú bariérami ohraničenú, relatívne malú oblasť a ich vývoj podmieňuje geografická a ekologická izolácia," uvádza odborník ŠOP SR. Dodal, že endemity sa často vyvinuli na ostrovoch, prípadne vo vysokých polohách pohorí.



Biológovia rozlišujú podľa pôvodu dva typy endemitov, a to paleoendemity pôvodom v treťohorách a neoendemity pochádzajúce zo štvrtohôr. Subendemity sú zase tie druhy, ktorých centrom rozšírenia je určité územie, ale vyskytujú sa aj na inom oveľa menšom území, vysvetľuje Kadlečík.