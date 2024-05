V centrách v SR testovali aplikáciu na odhalenie porúch kognície

Bratislava 12. mája (TASR) - V desiatkach zariadení sociálnych a opatrovateľských služieb, domovov dôchodcov, komunitných centier a centier poradenstva a prevencie na Slovensku v posledných týždňoch testovali aplikáciu, ktorej ambíciou je odhaliť začínajúce poruchy kognitívnych funkcií u starších a zdravotne znevýhodnených ľudí. Autorka projektu a generálna riaditeľka občianskeho združenia Tenenet Elena Kopcová predpokladá, že aplikácia by mohla byť dostupná v priebehu tohto roka.



"Otestovaných bolo už 646 seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí, výsledkom testovaní je súbor obsahujúci viac ako 600.000 údajov, ktoré sa momentálne spracovávajú," priblížili autori projektu. Cieľom bolo otestovať ľudí s potvrdenou diagnózou demencie, Alzheimerovej choroby či inou kognitívnou porucha a tiež ľudí bez diagnózy, aby bolo možné porovnať získané dáta a overiť účinnosť aplikácie.



Aplikácia pozostáva zo 45 hier na testovanie logiky, pamäte, sluchového a zrakového vnímania, pozornosti a komunikačných zručností. Ich cieľom je zistiť, či má testovaný človek náznaky kognitívnych porúch. Následne je možné vypracovať mu plán korekcie a odporúčania na terapie a pomôcť tak skvalitniť jeho život.



"Človek, ktorý je v priamom kontakte s klientami, vidí tie rozdiely - mentálne, psychické, duševné. Vidí, ktoré hry komu idú a ktoré nejdú. Vidí nejaké limity alebo veci, na ktorých sa dá ešte zapracovať, zlepšovať, nastavovať si nové ciele, a to aj vďaka hrám, ktoré tam boli podľa môjho názoru dobre vybrané a spracované," uviedol pre TASR inštruktor sociálnej rehabilitácie Peter Majteni z Domova sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí.



Psychológ Ján Daniž z Domu tretieho veku v Bratislave vníma význam takejto aplikácie najmä v oblasti prevencie. "Hlavne pre ľudí, ktorí sa neboja ísť do testovania, neboja sa možno aj 'negatívnych správ', ktoré mu napovedia, že nie všetko je v poriadku a je načase sa na veci pozrieť. Prvé, čo mi napadlo, keď som bol prítomný pri testovaní, že toto je výborná vec pre takých päťdesiatnikov, ktorí sú na tom ešte relatívne dobre, ale už sa môžu objavovať zárodky kognitívnych porúch," skonštatoval pre TASR.



Autori aplikácie do budúcna plánujú vytvoriť aj jej ďalšie jazykové mutácie okrem slovenčiny. Ich ambíciou je tiež vytvoriť modifikovanú verziu aplikácie pre deti v predškolskom a ranom školskom veku, ktorá by mohla identifikovať poruchy učenia, sústredenia, rôzne dysfunkcie, prípadne poruchy autistického spektra či Aspergerov syndróm.