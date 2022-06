V CERN-e Slováci hľadajú nové častice či študujú odolnosť materiálov

Bratislava 11. júna (TASR) - Slovenka Dominika Senajová pracuje tri roky v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN). Študuje odolnosť materiálov, konkrétne polyméru, voči radiácii. Experimentálny časticový fyzik Michal Kovaľ hľadá v CERN-e nové častice. Daniel Valúch je jeden z tých ľudí, ktorí vymysleli a postavili časť veľkého hadrónového urýchľovača (LHC). Všetci to povedali pre TASR.



Cieľom Senajovej práce je vybrať materiály do urýchľovačov častíc, ktoré sú odolné voči radiácii. "Pri urýchľovaní a interakcii zväzku s rôznymi prístrojmi vzniká radiácia, ktorá materiály znehodnocuje. My potrebujeme vybrať také materiály, ktoré by vydržali," vysvetlila Senajová. Pracuje najmä na odolných olejoch a mazivách. Robila však aj s tesneniami a farbivami. Senajová ďalej priblížila, že náplňou jej práce je organizácia ožarovania materiálov a následne ich testovanie.



Kovaľ pracuje v CERN-e na experimente, ktorý študuje rozpady častíc kaónov. Pomocou týchto rozpadov hľadajú vedci novú fyziku, nové častice. "Skúmame, čo vieme o fyzike mikrosveta a snažíme sa to poznanie rozšíriť," poznamenal Kovaľ. Dodal, že zatiaľ žiadne nové častice nenašli, hľadajú ďalej a robia merania, ktoré spresňujú iné známe parametre. "Samotné skúmanie a vylepšovanie techník a procedúr je zaujímavé. Zbierame kúsky mozaiky a nakoniec sa z toho niečo vyskladá. Dúfame, že to bude smerovať k novej fyzike alebo nejakým objavom. Nemusí to byť vždy nejaký 'heuréka moment', je to dlhotrvajúca práca," skonštatoval Kovaľ.



Valúch konštruuje v organizácii urýchľovače častíc a zariadenia pre nich. "Som jeden z tých 10.000 ľudí, ktorí vymysleli a postavili LHC. Veľmi maličkú časť z neho, lebo je to obrovské dielo," povedal Kovaľ. Doplnil, že sa zároveň stará o urýchľovacie systémy a systémy stabilizácie zväzku. V CERN-e pracuje Valúch 22 rokov. Do organizácie sa prihlásil ako študent elektrofakulty v Bratislave. Spravil doktorát a ostal v CERN-e pracovať.



Celá rodina Senajovej sa presťahovala do švajčiarskej Ženevy pred 15 rokmi. V meste študovala a bolo pre ňu prirodzené hľadať prácu v okolí. "Uvidí sa, či sa vrátim na Slovensko. Môj priateľ je Slovák a on by sa vrátil. Takže uvidíme, ako to dopadne," poznamenala.



Kovaľ študoval na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Po doktorandskom štúdiu sa mu naskytla príležitosť prísť do CERN-u. "Momentálne som spokojný. Našiel som tu svoje pôsobenie. Vyzerá to tak, že som tu zakotvil natrvalo," uviedol na margo svojho návratu na Slovensko.