V Česku protestovali slovenskí krajania proti zmenám v trestnom práve

Praha 1. februára (TASR) - V Prahe a Brne sa vo štvrtok opäť zišli stovky slovenských krajanov, aby podporili protesty proti novele Trestného zákona. Publicista Fedor Gál v prejave apeloval na ľudskosť a slušnosť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Zrieďujme lži a nenávisť ich opakom. Je to jednoduché, dve slová - ľudskosť a slušnosť. Definitívne víťazstvo je naše... Táto viera nám dáva nádej, nádej nám dáva cestu a cieľ," povedal Gál.



"Sledujú nás, čo si myslíme, ako sa vyjadrujeme k veciam. Už ovplyvňujeme veci na Slovensku," povedal Samuel Zubo, predseda spolku Srdcom doma, ktorý sa zasadzuje za možnosť pre krajanov voliť poštou. Podľa neho Slováci v zahraničí stále viac ovplyvňujú to, čo sa deje na Slovensku. Všetkých krajanov tiež vyzval, aby v marci prišli na Slovensko a zapojili sa do prezidentských volieb.







V Prahe sa občiansky protest uskutočnil už po štvrtýkrát. Podľa organizátorov zo spolku Pražská kaviareň sa na ňom zúčastnilo asi 400 ľudí. Do 300 ľudí sa podľa spoluorganizátora brnianskeho protestu Mareka Pravdu po druhýkrát zišlo na Námestí slobody v Brne. Ľudia tam podľa neho vyjadrili nesúhlas so smerovaním Slovenska pod súčasnou vládou.



Okrem českých miest sa zhromaždenia krajanov uskutočnili aj v Bruseli, Luxemburgu, Paríži, Newbridge či Krakowe. Na Slovensku protesty zvolávajú opozičné Progresívne Slovensko (PS), KDH a SaS proti novele Trestného zákona, ktorá predpokladá aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)