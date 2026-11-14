< sekcia Slovensko
V chatrčiach býva približne 14 percent obyvateľov rómskych lokalít
Vyplýva to zo zistení Sociografického mapovania rómskych komunít (SMARK) 2025, ktorého kľúčové zistenia prezentuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) na sociálnej sieti.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - V chatrčiach býva približne 14 percent obyvateľov rómskych lokalít, pričom tento typ obydlia prevláda najmä v lokalitách mimo obce s nízkou dostupnosťou technickej infraštruktúry. Vyplýva to zo zistení Sociografického mapovania rómskych komunít (SMARK) 2025, ktorého kľúčové zistenia prezentuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) na sociálnej sieti.
Mapovanie sa týkalo 851 obcí, kde žije minimálne 30 percent Rómov a 1142 rómskych lokalít nachádzajúcich sa v katastrálnom území týchto obcí. „V chatrčiach v rámci lokalít býva približne 14 percent obyvateľov všetkých lokalít, a to celkovo v 337 lokalitách s výskytom chatrčí,“ uvádzajú autori štúdie, pričom upozorňujú, že dve tretiny z týchto lokalít (225) sa nachádzajú na východnom Slovensku.
Dáta zároveň ukázali, že v lokalitách mimo obce býva viac obyvateľov v neskolaudovaných obydliach, chatrčiach, unimobunkách, karavanoch, maringotkách alebo v iných formách bývania (spolu 56 percent) ako v skolaudovaných obydliach, teda v rodinných domoch a bytoch (44 percent). V lokalitách na okraji obce je rozdiel opačný, rovnako aj v lokalitách vo vnútri obce, kde prevažuje skolaudované bývanie (56 percent verzus 44 percent, respektíve 85 percent verzus 15 percent).
Kým v lokalitách mimo obce a na okraji obce býva v jednom obydlí (v byte, rodinnom dome či chatrči) v priemere sedem ľudí, v obydliach vo vnútri obce je to približne päť ľudí.
Mapovanie sa týkalo 851 obcí, kde žije minimálne 30 percent Rómov a 1142 rómskych lokalít nachádzajúcich sa v katastrálnom území týchto obcí. „V chatrčiach v rámci lokalít býva približne 14 percent obyvateľov všetkých lokalít, a to celkovo v 337 lokalitách s výskytom chatrčí,“ uvádzajú autori štúdie, pričom upozorňujú, že dve tretiny z týchto lokalít (225) sa nachádzajú na východnom Slovensku.
Dáta zároveň ukázali, že v lokalitách mimo obce býva viac obyvateľov v neskolaudovaných obydliach, chatrčiach, unimobunkách, karavanoch, maringotkách alebo v iných formách bývania (spolu 56 percent) ako v skolaudovaných obydliach, teda v rodinných domoch a bytoch (44 percent). V lokalitách na okraji obce je rozdiel opačný, rovnako aj v lokalitách vo vnútri obce, kde prevažuje skolaudované bývanie (56 percent verzus 44 percent, respektíve 85 percent verzus 15 percent).
Kým v lokalitách mimo obce a na okraji obce býva v jednom obydlí (v byte, rodinnom dome či chatrči) v priemere sedem ľudí, v obydliach vo vnútri obce je to približne päť ľudí.