V chrámoch po celom Slovensku sa uskutoční podujatie Noc kostolov

Bratislava 23. mája (TASR) - V piatok sa na celom Slovensku uskutoční Noc kostolov. Podujatie ponúka návštevníkom priestor na modlitbu, ticho, kultúrne podujatia, koncerty, komentované prehliadky, výstavy či rozhovory. Na svojom webe o tom informuje tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



Noc kostolov je ekumenické a apolitické podujatie, ktoré sa zrodilo v Nemecku a koná sa v mnohých krajinách Európy. Na Slovensku sa do tohto ročníka prihlásilo niekoľko desiatok farností, chrámov, medzi nimi katolícke, evanjelické, gréckokatolícke i reformované kostoly a modlitebne rôznych spoločenstiev.



Podľa KBS ide o príležitosť osloviť aj tých, ktorí bežne do kostola nevstupujú. „Nech vynikne krása, dobro a tvorivosť ako prejav našej viery a nádeje,“ uviedol predseda KBS, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Podujatie zároveň odkrýva duchovné dedičstvo miest a ponúka možnosť spoznať svoje okolie z iného uhla - cez hudbu, slovo i ticho.



V Bratislave sa v Jezuitskom kostole napríklad uskutoční podujatie Teológia v dialógu hudby, slova a ticha. V Košiciach sa návštevníci môžu tešiť na večernú prehliadku a pútnický program v Dóme sv. Alžbety.



V Ružomberku sa program ponesie v znamení eucharistického kongresu, ktorý sa začal vo štvrtok (22. 5.) a koncertu, v Leviciach budú otvorené chrámy rôznych cirkví - od synagógy po zborový dom Cirkvi bratskej. Kompletný zoznam miest a programov je dostupný na stránke Jubilejného roka 2025. V roku 2024 sa do Noci kostolov zapojilo takmer 60 chrámov po celom Slovensku.