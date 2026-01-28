< sekcia Slovensko
V Clermont-Ferrand bude súťažiť slovenský animovaný film Turisti
Hlavnými hrdinami sú päťdesiatnici Hana a Kornel, ktorí opravujú v lese značky turistických chodníkov.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Na 48. ročníku Medzinárodného festivalu krátkych filmov v Clermont-Ferrand (30. 1. - 7. 2.) zastúpia slovenskú kinematografiu dva filmy. Jeden z nich sa bude uchádzať o priazeň poroty v hlavnej festivalovej súťaži. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).
Spresnila, že v medzinárodnej súťaži festivalu bude Slovensko zastupovať animovaný film Turisti (2026) Márie Kralovič. Hlavnými hrdinami sú päťdesiatnici Hana a Kornel, ktorí opravujú v lese značky turistických chodníkov. Obaja si uvedomujú, že sú v stagnujúcom vzťahu, no až keď sa vystrašení, osamelí a bezmocní stratia v lese, musia v sebe objaviť schopnosť, ako prežiť. „Film ešte vo fáze vývoja sa v programe festivalu predstavil už v roku 2021, keď bol slovenským zástupcom na koprodukčnom fóre Euro Connection, ktoré je súčasťou Trhu krátkych filmov pre filmových profesionálov,“ približuje Barbara Nováková zo SFÚ snímku, ktorú festival uvedie vo svetovej premiére, o priazeň poroty sa bude uchádzať spolu s ďalšími 63 filmami z celého sveta.
Vo festivalovej sekcii Panoráma: Prázdniny sa predstaví slovenský animovaný film Ahoj leto (2024) Martina Smatanu a Veroniky Zacharovej. „Ide o krátku, hravú a vizuálne pôsobivú snímku o rodinnej dovolenke, ktorá sa nevyvíja podľa predstáv,“ poznamenáva SFÚ k filmu, ktorý napriek všetkým komplikáciám odkazuje, že rodina je nadovšetko. „Film Ahoj leto mal svetovú premiéru na Animafeste v Záhrebe pred dvomi rokmi a odvtedy sa s úspechom uvádza na viacerých popredných festivaloch, ktoré sa zameriavajú na animované filmy či filmy pre detského diváka. Uvedený bol aj na Medzinárodnom festivale animovaných filmov v Annecy, kde získal Cenu mladého publika,“ pripomína Nováková k filmu, ktorý v Clermont-Ferrand premietnu v retrospektívnej sekcii spolu s ďalšími 20 snímkami kombinujúcimi hraný film, dokument a animáciu z rôznych období a krajín. Ich spoločnou témou sú sviatky a cestovanie.
Súčasťou festivalu v Clermont-Ferrand je Trh krátkych filmov, na jeho pôde bude mať slovenská kinematografia po ôsmy raz zastúpenie v prezentačnom stánku Central European Cinema. V stánku sa budú prezentovať slovenské koprodukčné filmy, čo ohlasuje aj propagačný leták Slovak Short Films 2025 - 2026. „Zároveň bude slúžiť ako priestor na pracovné stretnutia slovenských filmových profesionálov so zahraničnými partnermi,“ dodáva SFÚ, ktorý prezentáciu slovenskej kinematografie v stánku zabezpečuje v spolupráci s Českou republikou a Slovinskom.
Spresnila, že v medzinárodnej súťaži festivalu bude Slovensko zastupovať animovaný film Turisti (2026) Márie Kralovič. Hlavnými hrdinami sú päťdesiatnici Hana a Kornel, ktorí opravujú v lese značky turistických chodníkov. Obaja si uvedomujú, že sú v stagnujúcom vzťahu, no až keď sa vystrašení, osamelí a bezmocní stratia v lese, musia v sebe objaviť schopnosť, ako prežiť. „Film ešte vo fáze vývoja sa v programe festivalu predstavil už v roku 2021, keď bol slovenským zástupcom na koprodukčnom fóre Euro Connection, ktoré je súčasťou Trhu krátkych filmov pre filmových profesionálov,“ približuje Barbara Nováková zo SFÚ snímku, ktorú festival uvedie vo svetovej premiére, o priazeň poroty sa bude uchádzať spolu s ďalšími 63 filmami z celého sveta.
Vo festivalovej sekcii Panoráma: Prázdniny sa predstaví slovenský animovaný film Ahoj leto (2024) Martina Smatanu a Veroniky Zacharovej. „Ide o krátku, hravú a vizuálne pôsobivú snímku o rodinnej dovolenke, ktorá sa nevyvíja podľa predstáv,“ poznamenáva SFÚ k filmu, ktorý napriek všetkým komplikáciám odkazuje, že rodina je nadovšetko. „Film Ahoj leto mal svetovú premiéru na Animafeste v Záhrebe pred dvomi rokmi a odvtedy sa s úspechom uvádza na viacerých popredných festivaloch, ktoré sa zameriavajú na animované filmy či filmy pre detského diváka. Uvedený bol aj na Medzinárodnom festivale animovaných filmov v Annecy, kde získal Cenu mladého publika,“ pripomína Nováková k filmu, ktorý v Clermont-Ferrand premietnu v retrospektívnej sekcii spolu s ďalšími 20 snímkami kombinujúcimi hraný film, dokument a animáciu z rôznych období a krajín. Ich spoločnou témou sú sviatky a cestovanie.
Súčasťou festivalu v Clermont-Ferrand je Trh krátkych filmov, na jeho pôde bude mať slovenská kinematografia po ôsmy raz zastúpenie v prezentačnom stánku Central European Cinema. V stánku sa budú prezentovať slovenské koprodukčné filmy, čo ohlasuje aj propagačný leták Slovak Short Films 2025 - 2026. „Zároveň bude slúžiť ako priestor na pracovné stretnutia slovenských filmových profesionálov so zahraničnými partnermi,“ dodáva SFÚ, ktorý prezentáciu slovenskej kinematografie v stánku zabezpečuje v spolupráci s Českou republikou a Slovinskom.