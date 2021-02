V diskusii o núdzovom stave chýba Suskovi analýza doterajších opatrení

Bratislava 25. februára (TASR) - V návrhu na súhlas s predĺžením núdzového stavu chýba analýza dôsledkov doterajších opatrení, neobsahuje ani návrhy nových opatrení, keďže tie doterajšie nie sú dostatočne efektívne. V pléne Národnej rady (NR) SR to vyhlásil poslanec Boris Susko (Smer-SD). Upozornil, že mnohé opatrenia sa dajú vyhlásiť aj bez potreby núdzového stavu, napríklad na základe zákona o ochrane verejného zdravia či o hospodárskej mobilizácii. Parlament svojím súhlasom dá podľa neho len "bianco šek" vláde, aby si mohla nastaviť akékoľvek opatrenia. Poukázal tiež na to, že v návrhu sa píše o súvislosti núdzového stavu s levelom zaočkovanosti.



Susko pripomenul, že núdzový stav je len prostriedkom na to, aby sa mohli zaviesť opatrenia. V návrhu mu chýba vysvetlenie, či doterajšie opatrenia splnili svoj účel, a ak áno, v akom rozsahu. Z návrhu ani z debaty sa podľa neho poslanci nedozvedeli, či bol zákaz vychádzania s výnimkami nastavený správne. Pre chýbajúcu analýzu sa nedá posúdiť, v akých opatreniach pokračovať. Pripomenul, že od vedcov sme sa dozvedeli, že nemáme žiadne dáta o boji s pandémiou. "Máme prísne opatrenia, napriek tomu máme najhoršie čísla v rámci druhej vlny," pripomenul Susko.



Návrh vlády hovorí, že "mapa k tomu, kedy sa konečne zbavíme predĺženia núdzových stavov, je level zaočkovanosti." V materiáli sa píše, že kolektívnu imunitu dosiahneme približne pri zaočkovaní 60 - 80 percent populácie. "Až po dosiahnutí kolektívnej imunity môžeme hovoriť o návrate do normálu, keď už núdzový stav nebude potrebný," píše sa v odôvodnení vlády. Susko upozornil, že podľa výskumov sa chce dať zaočkovať menej ľudí ako 60 až 80 percent populácie. Pýta sa preto, dokedy tu budeme mať núdzový stav.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v reakcii priznala, že ide o nešťastnú formuláciu, ktorú do návrhu doplnili na základe údajov od analytikov rezortu zdravotníctva. Ide podľa nej len o opis ideálneho stavu. "Núdzový stav nie je podmienený až do momentu, keď bude takto zaočkovaná populácia," upozornila s tým, že takáto ústavnoprávna podmienka zo strany vlády neexistuje ani nikdy nebude.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) uznal, že vládnemu materiálu je čo vyčítať, ale oproti predchádzajúcemu zdôvodneniu vníma posun k lepšiemu. Nesúhlasí s tým, že by sa v ňom nespomínali žiadne opatrenia. Ide podľa neho o opatrenia v rámci obmedzenia pohybu, hospodárskej mobilizácie, zákazu vychádzania, či obmedzenie práva pokojne sa zhromažďovať. Súhlasí so Suskom, že materiál by mal byť podrobnejší.