V. Dobiáš: Rezerva kapacít zdravotníckych záchranárov je vyčerpaná

Bratislava 15. októbra (TASR) – Aktuálny stav šírenia pandémie ochorenia COVID-19 odhaľuje v systéme zdravotníctva zanedbania v príprave na očakávanú záťaž, no zároveň necháva aj explodovať neriešené problémy z histórie. Pri pohľade osobitne zameranom na chod záchrannej zdravotnej služby to konštatuje viceprezident Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof Viliam Dobiáš.



"Najintenzívnejšie rastúcim problémom je vyčerpaná rezerva kapacít zdravotníckych záchranárov, ktorých počty boli už pred vypuknutím pandémie napäté," zdôraznil. Odhaduje, že v súčasnosti by Slovensko potrebovalo približne 3500 záchranárov, v celom zdravotníckom systéme SR ich však pracuje len 2000. Dôvodom súčasného stavu sú podľa Dobiáša niekdajšie i súčasné kroky rezortu zdravotníctva.



Jednak sú to rozhodnutia z minulosti, keď na rozhraní rokov 2014 a 2015 komisia na Ministerstve zdravotníctva SR znížila počty prijímaných študentov do odboru urgentná zdravotná starostlivosť, čo sa v súbehu s odchodom časti záchranárov na iné pozície v zdravotníctve prejavilo nedostatkom kapacít. Problém ešte viac podľa neho zvýraznilo zvýšené využívanie posádok rýchlej zdravotníckej pomoci na sekundárne prevozy medzi nemocnicami. "Len tento jednorazový a nečakaný nárast zvýšil potrebné počty o 225 záchranárov, ktorí neboli k dispozícii," skonštatoval Dobiáš. "Chronickým následkom sú enormné nadčasy, akútnym kritické riziko reálneho výpadku záchranára v posádke záchrannej zdravotnej služby (ZZS)," dodáva.



Pripomína, že Asociácia ZZS opakovane a dlhodobo upozorňuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na zhoršujúci sa nepriaznivý stav a navrhuje riešenia, záujem však podľa Dobiáša prejavil rezort len tým, že na konci prvej vlny pandémie požiadal inšpektorát práce, aby vykonal hĺbkové kontroly u všetkých poskytovateľov ZZS. "Pred piatimi rokmi vedenie ministerstva utlmilo počty študentov, teraz obmenené ministerstvo cez inšpektoráty práce zisťuje a overuje, čo spôsobilo," poznamenal Dobiáš.