V Dolnom Kubíne je zvýšený záujem o vybavenie príspevku za ubytovanie

Dolný Kubín 7. apríla (TASR) – Mesto Dolný Kubín eviduje zvýšený záujem o vybavenie príspevku za ubytovanie utečencov. Pre TASR to uviedol zástupca primátora mesta Matúš Lakoštík.



"Neustále sa k nám dostávajú aj žiadosti na sprostredkovanie ubytovania, tiež záujemcovia o pracovné pozície. Na vysunutom pracovisku v mestskom kultúrnom stredisku sme v stredu (6. 4.) vybavili viac ako 40 ľudí," priblížil zástupca primátora.



V mestských základných školách v Dolnom Kubíne zatiaľ neevidujú žiadny problém s kapacitou. Lakoštík podotkol, že horšie je to v materských školách, kde sa kapacita začína postupne zapĺňať. "Pôvodne bolo voľných 15 miest, momentálne môžeme prijať ešte štyri až päť detí. Všetky potreby domácich detí máme momentálne pokryté, o rozšírení priestorov zatiaľ neuvažujeme," skonštatoval s tým, že v rozpočte na to nemajú vyčlenené finančné prostriedky.