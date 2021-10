Na 67. ročník Hviezdoslavovho Kubína sa predstaví stovka účastníkov

Dolný Kubín 27. októbra (TASR) – Milovníci umeleckého prednesu poézie a prózy z celého Slovenska sa počas najbližších dní predstavia v rámci celoštátneho kola 67. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Podujatie sa začalo v stredu v priestoroch Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Dolnom Kubíne. Potrvá do soboty (30. 10.).



Odborná pracovníčka pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre (NOC) Renata Jurčová pre TASR uviedla, že súťažiť bude približne stovka účastníkov. Organizátori ponúkajú možnosť sledovať prehliadku prostredníctvom živého internetového vysielania. "On-line budeme program prenášať aj pre ľudí, ktorí budú sedieť doma vo svojich obývačkách," dodala.



Program prehliadky vyvrcholí vyhlásením výsledkov v sobotu večer. "Obvykle v rámci slávnostného vyhodnotenia vystúpili aj najlepší recitátori. Tento rok to bude iné, recitovať nebudú. Je to preto, že okres Dolný Kubín sa nachádza v bordovej farbe kultúrneho COVID automatu, čo znamená druhý stupeň ohrozenia. Preto musel byť zrušený všetok sprievodný program," vysvetlila Jurčová.



Ročne sa na rôznych stupňoch súťaže stretajú tisíce recitátorov. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť ním prešli státisíce jednotlivcov, z ktorých sa stali významné osobnosti, ako napríklad Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová či Milan Ondrík. Hlavným organizátorom je MsKS Dolný Kubín, vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.