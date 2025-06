V Dome fotografie vystavujú slovenskú literatúru očami P. Procházku

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenská literatúra objektívom Petra Procházku je názov výstavy inštalovanej v priestoroch Umeleckého klubu Studňa v Stredoeurópskom dome fotografie (SEDF) v Bratislave. Kolekciu Procházkových fotografií, na ktorých autor zachytil autentické momenty a atmosféru slovenskej literárnej scény posledných desaťročí, zostavila kurátorka Veronika Marek Markovičová.



„Peter Procházka ich fotil na literárnych čítačkách, krstoch kníh aj na priateľských stretnutiach,“ približuje kurátorka výber, ponúkajúci pohľad na literárny život na Slovensku od roku 1989 až po súčasnosť.



Na výstave v priestore, ktorý bol kedysi sídlom obľúbeného kníhkupectva Ex Libris, nechýba napríklad záber z roku 1991 s Veronikou Šikulovou a Denisou Fulmekovou. Petra Krištúfka a Kornela Földváriho zachytil Procházka pri „krste“ knihy Dom Hluchého, spisovateľov Pavla Vilikovského a Tomáša Janovica zasa počas uvedenia knihy Čarovný papagáj a iné gýče, ktorá získala ako prvá cenu Anasoft litera. Na ďalších fotografiách môžu priaznivci slovenskej literatúry spoznať aj Danielu Kapitáňovú, Ballu, Moniku Kompaníkovú, Viliama Klimáčka, Stanislava Rakúsa, Vandu Rozenbergovú, Katarínu Kucbelovú, Alexandru Salmelu, Víťa Staviarskeho, Dušana Dušeka, Milu Haugovú, Mareka Vadasa či Pavla Rankova.



Výstava v SEDF potrvá do 6. júla. Ide o sprievodné podujatie litera festu, ktorým literárna cena Anasoft litera oslavuje 20. výročie svojho vzniku.



Peter Procházka (1952) sa od roku 1968 venuje dokumentárnej fotografii so zameraním na umelecký, osobitne hudobný a literárny život. Tvorba rodáka z Bratislavy zahŕňa systematickú dokumentáciu kultúrnych podujatí, portrétnu fotografiu a vizuálnu kroniku spoločenského diania. „Archív Petra Procházku dnes predstavuje výnimočné svedectvo o tom, ako vyzerali verejné i súkromnejšie momenty slovenských spisovateliek a spisovateľov po roku 1989,“ uvádzajú organizátori výstavy k fotografovi, ktorý v roku 2015 získal za celoživotnú tvorbu ocenenie Slovak Press Photo.