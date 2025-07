V druhom polroku 2025 sa bude na Slovensku konať 34 vojenských cvičení

Bratislava 4. júla (TASR) - V druhom polroku 2025 sa bude na Slovensku konať 34 medzinárodných vojenských cvičení. V tomto období budú príslušníci Ozbrojených síl SR vyslaní na 68 cvičení v iných krajinách. Vyplýva to z Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia SR na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2025, ktorý v piatok schválila na rokovaní vláda.



„Jedným zo základných nástrojov na zvyšovanie pripravenosti ozbrojených síl Slovenskej republiky na úlohy, ktoré im vyplývajú z členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy, respektíve z iných medzinárodných záväzkov sú vojenské cvičenia,“ uviedlo v dokumente Ministerstvo obrany SR, ktoré návrh na rokovanie kabinetu predložilo.



Cvičenia majú vplyv aj na verejné financie. Napríklad na cvičenie Strong Together 2025 pôjde 766.000 eur. Podľa materiálu je to jedno z hlavných vojenských cvičení. Zúčastní sa na ňom najviac 500 profesionálnych vojakov krajín NATO.



Slovenskí vojaci sa zúčastnia na medzinárodných cvičeniach napríklad v Maďarsku, Česku, Belgicku či v Portugalsku, ale aj v iných krajinách NATO vrátane USA a Kanady.