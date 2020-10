V DSS Jahodná pri Dunajskej Strede je pozitívnych 55 zo 73 klientov

Jahodná 10. októbra (TASR) – Úplné uzatvorenie Domova sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých v Jahodnej v okrese Dunajská Streda nariadil príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Pre zamestnancov a klientov platí od piatka (9. 10.) zákaz opustiť zariadenie. Dôvodom je epidemický výskyt ochorenia COVID-19. Zo 73 klientov pozitívne testovali 55 klientov a z 54 zamestnancov do uvedeného termínu ôsmich. Uvádza to RÚVZ Dunajská Streda v rozhodnutí o opatreniach, ktoré vydal.



RÚVZ nariadil zabezpečiť úplnú separáciu a vzájomnú izoláciu klientov a zamestnancov negatívne a pozitívne testovaných a tiež vyčleniť personál s negatívnymi výsledkami, ktorý sa bude starať o negatívne testovaných klientov. Všetky návštevy sú zakázané, prijímanie nových klientov a ich preklad do iných zariadení sa nesmie vykonávať až do zániku ohniska nákazy. Riaditeľ DSS Marian Kósa sa k situácii pre TASR odmietol vyjadriť s odkázaním na zriaďovateľa DSS Trnavský samosprávny kraj.